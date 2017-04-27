В закупке на ремонт Коммунального моста найдены нарушения
Прокуратура обнаружила неправильное формирование аукционной документации, которое ограничивает круг участников закупки.
Прокуратура обнаружила неправильное формирование аукционной документации, которое ограничивает круг участников закупки.
Администрация Перми при проведении аукциона по ремонту Коммунального моста допустила нарушения в документации. Так, по данным краевой прокуратуры, в заявке не указаны характеристики поставляемого товара, а также с подрядчика не требовались документы, подтверждающие допуск к определенным видам строительных и ремонтных работ.
Проведение электронного аукциона было отменено.