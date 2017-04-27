В закупке на ремонт Коммунального моста найдены нарушения

Администрация Перми при проведении аукциона по ремонту Коммунального моста допустила нарушения в документации. Так, по данным краевой прокуратуры, в заявке не указаны характеристики поставляемого товара, а также с подрядчика не требовались документы, подтверждающие допуск к определенным видам строительных и ремонтных работ.

Проведение электронного аукциона было отменено.