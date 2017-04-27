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09:36 (мск), источник: РИАЦ

На сооружение новой дороги в Волгограде выделяется более 110 млн рублей

Комплексная застройка в Советском районе Волгограда будет дополнена новой дорогой. Она соединит жилой комплекс «Долина» и Вторую Продольную магистраль.

На ее строительство из федерального и областного бюджетов выделяется более 110 миллионов рублей. Готовится аукцион по определению подрядчика строительных работ.

«Эта дорога необходима для того, чтобы обеспечить жителей новостройки нормальной транспортной связью, улучшить доступность расположенного на окраине города микрорайона, — прокомментировал принятое решение депутат облдумы Руслан Шарифов. — Это один из примеров комплексного развития территории, когда вместе с жильём строится и необходимая людям социальная и инженерная инфраструктура».

Новая четырехполосная автодорога протяженностью 850 метров пройдет от улицы им. Джабаева до ул. им. Маршала Василевского и обеспечит удобный выход к основным магистралям Волгограда. Ширина проезжей части составит 16 метров, тротуара — около 2,5 метра. Инвестиционный проект реализуется при поддержке администрации Волгоградской области.

Сегодня для того, чтобы добраться до центра города, жители «Долины» вынуждены пересекать частный сектор. «Старая дорога не только узка и извилиста, но и фактически разрушена. — пояснил Руслан Шарифов. — После введения в строй новой трассы комплекс будет полностью интегрирован в транспортную систему Волгограда».

Реализация инфраструктурных проектов, благоустройство и комплексное развитие территорий являются приоритетными направлениями обозначенной губернатором Андреем Бочаровым долгосрочной стратегии развития Волгоградской области. По информации комитета транспорта и дорожного хозяйства региона, в ЖК «Долина» уже введены в эксплуатацию 9 малоэтажных домов — это более 20 тыс. кв. метров качественного жилья экономкласса, ведётся строительство еще 70 тыс. кв. метров.

Проект рассчитан до 2030 года с общим объемом 2200 тыс. кв. метров жилья. На территории микрорайона в 2014 году сдан в эксплуатацию детский сад, проектом предусмотрено возведение еще одного учреждения дошкольного образования на 245 мест и школы на 1000 мест, создание уютной парковой зоны. В построенных домах более 640 квартир приобретено по программе «Жилье для российской семьи». Всего застройщик жилого комплекса планирует возвести 75 тысяч квадратных метров «программного» жилья.

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