Фермеры Челябинской области смогут взять больше льготных кредитов

Общая сумма одобренных льготных инвестиционных кредитов на приобретение техники для южноуральских фермеров составит 173 миллиона рублей. Из них 16 кредитов на сумму 91,6 миллиона рублей, по которым ранее были получены отказы в связи с отсутствием лимитов, находятся на повторном рассмотрении. Еще пять кредитов на сумму 81 миллион рублей в настоящее время находятся в работе. Также малые формы хозяйствования Челябинской области уже получили 15 «коротких» кредитов для пополнения оборотных средств на проведение весенних полевых работ на общую сумму 94,4 миллиона рублей, завершается оформление еще семи «коротких» кредитов на 77,3 миллиона рублей.

Добавим, федеральным минсельхозом в настоящее время решается вопрос о выделении дополнительных лимитов на оформление кредитов на приобретение техники сельхозтоваропроизводителям, не относящимся к малым формам хозяйствования.

Учитывая важность вопросов технического перевооружения агропромышленного производства, губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил обращение министру сельского хозяйства Российской Федерации Александру Ткачёву с просьбой провести рефинансирование инвестиционных кредитов, которые сельхозтоваропроизводители оформили по коммерческим ставкам ввиду отсутствия лимитов.