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09:27 (мск), источник: АиФ Омск

Омские дороги уберут новыми пылесосами на следующей неделе

Новая дорожная техника поступила в распоряжение «Управления дорожного хозяйства и благоустройства».

Источник: Аргументы и факты

Дороги уберут новыми пылесосами на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Омска.

На закупку техники из бюджета города выделили 67 млн рублей, при этом первую партию техники (6 самосвалов) город получил в начале года. Вторая партия — пять вакуумно-очистительных дорожных машин, пришли на этой неделе. Машины используют для уборки дорог и мест общего пользования в летний период. Сейчас техника проходит регистрацию в ГИБДД, на следующей неделе дорожники с неё помощью приступят к уборке улиц.

Асхат Сабитов, заместитель начальника отдела дорожно-мостового хозяйства профильного департамента, рассказал, что после 20 мая в Омск доставят третью партию техники — три машины для аварийно-восстановительного ремонта дорог, один тротуарный пылесос и один погрузчик.

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