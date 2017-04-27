Омские дороги уберут новыми пылесосами на следующей неделе

Дороги уберут новыми пылесосами на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Омска.

На закупку техники из бюджета города выделили 67 млн рублей, при этом первую партию техники (6 самосвалов) город получил в начале года. Вторая партия — пять вакуумно-очистительных дорожных машин, пришли на этой неделе. Машины используют для уборки дорог и мест общего пользования в летний период. Сейчас техника проходит регистрацию в ГИБДД, на следующей неделе дорожники с неё помощью приступят к уборке улиц.