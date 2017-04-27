Омские дороги уберут новыми пылесосами на следующей неделе
Новая дорожная техника поступила в распоряжение «Управления дорожного хозяйства и благоустройства».
Новая дорожная техника поступила в распоряжение «Управления дорожного хозяйства и благоустройства».
Дороги уберут новыми пылесосами на следующей неделе. Об этом сообщает
На закупку техники из бюджета города выделили 67 млн рублей, при этом первую партию техники (6 самосвалов) город получил в начале года. Вторая партия — пять
Асхат Сабитов, заместитель начальника отдела