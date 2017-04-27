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09:24 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе планируют повысить размер арендной платы за землю

УФА, 27 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы намерено с июня текущего года повысить размер арендной платы за землю. В мае проект должны принять в горсовете, сообщает РБК- Уфа.

С 1,94% до 5,91% от кадастровой стоимости повысится плата у предприятий, занимающихся торгово-складской и закупочной деятельностью; с 1,94% до 5,18% — за земли под промтоварными, продуктовыми, смешанными рынками, торговыми комплексами; с 1,69% до 4,42% — за земли под объектами религиозных, благотворительных организаций; с 25,32% до 31,19% от кадастра — для предприятий, обеспечивающих курьерскую, фельдъегерскую, телеграфную, телефонную, телевизионную, спутниковую, радио- и другие виды связи; с 5,32% до 10,48% — для автозаправочных станций; с 5,4% до 10,52% — для риэлторских, рекламных, туристических агентств.

Для земельных участков с объектами незавершенного строительства, нежилыми зданиями с неопределенным назначением, для земель под депо, железнодорожными вокзалами и станциями — ставка аренды не изменится.

«Необходимо найти новые источники пополнения городского бюджета», — пояснили изданию в горсовете. Как сообщалось ранее, уфимский бюджет — один из самых маленьких среди городов-миллионников. В Уфе 1,124 млн жителей, бюджет — около 19 млрд рублей. Население Перми — 1 млн человек, бюджет — 27 млрд, в Екатеринбурге — 1,456 млн, бюджет 30 млрд рублей.

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