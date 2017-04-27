В Уфе планируют повысить размер арендной платы за землю

С 1,94% до 5,91% от кадастровой стоимости повысится плата у предприятий, занимающихся торгово-складской и закупочной деятельностью; с 1,94% до 5,18% — за земли под промтоварными, продуктовыми, смешанными рынками, торговыми комплексами; с 1,69% до 4,42% — за земли под объектами религиозных, благотворительных организаций; с 25,32% до 31,19% от кадастра — для предприятий, обеспечивающих курьерскую, фельдъегерскую, телеграфную, телефонную, телевизионную, спутниковую, радио- и другие виды связи; с 5,32% до 10,48% — для автозаправочных станций; с 5,4% до 10,52% — для риэлторских, рекламных, туристических агентств.

Для земельных участков с объектами незавершенного строительства, нежилыми зданиями с неопределенным назначением, для земель под депо, железнодорожными вокзалами и станциями — ставка аренды не изменится.