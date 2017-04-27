Прокуратура Прикамья выявила нарушения в работе Фонда капремонта

Прокуратура Прикамья выявила серьёзные нарушения в работе Фонда капремонта, сообщает пресс-служба ведомства. Подрядные организации Мотовилихинского района Перми в 2016 году не завершили капитальный ремонт в 23 многоквартирных домах.

Подрядчики нарушали условия договоров о разработке проектно-сметной документации. Однако Фонд капитального ремонта лишь в единичных случаях требовал с подрядчиков уплату неустойки.

По итогам проверки прокуратура внесла генеральному директору Фонда капитального ремонта представление об устранении выявленных нарушений. К дисциплинарной ответственности были привлечены два должностных лица.

Напомним, система капитального ремонта многоквартирных домов в Пермском крае начала действовать с 2014 года. В 2016 году в Перми запланировано было отремонтировать 129 домов. В 2017 году — 797 домов.