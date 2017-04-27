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10:13 (мск), источник: Новая Кубань

Кубанский долг по госконтрактам достиг трех миллионов рублей

Муниципалитеты несвоевременно оплачивают услуги предпринимателей.

Источник: Reuters

Краснодар. 27 апр. — Новая Кубань. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик занял позицию людей, чьи интересы он представляет.

Муниципалитеты Краснодарского края задолжали предпринимателям около 3 млн рублей за выполненные госконтракты.

Глава региона держит на контроле данную ситуацию.

 — Губернатор ставит задачу навести муниципальным образованиям порядок в расчетах с бизнесом по государственным контрактам, — подчеркнул на прошедшем совещании Игорь Якимчик.

Кроме государственного долга, предпринимателей, принявших участие в мероприятии, интересовали земельные вопросы. Возникающие проблемы обсудили с представителями надзорных органов. Также бизнесменов проинструктировали, как правильно вести себя в ходе внеплановой проверки.

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