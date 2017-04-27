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10:27 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе будет демонтирована 401 рекламная конструкция

УФА, 27 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в ближайшие два месяца запланирована к сносу 401 рекламная конструкция.

Работа проводится с 2014 года в рамках концепции размещения конструкций, допустимых и недопустимых к установке в городе, напомнили в мэрии. В ее основу легли пожелания горожан: по результатам опроса большинство высказало мнение, что крупноформатная реклама портит облик города. Поэтому одна из важных задач — сокращение количества щитов и внедрение современных конструкций, например, медиафасадов.

В 2014—2016 годах с уфимских улиц исчезли более двух тысяч рекламных объектов, преимущественно с фасадов зданий. Были полностью демонтированы рекламные пешеходные ограждения. В текущем году настала очередь крупногабаритных конструкций. Уже убрано 249 щитов.

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