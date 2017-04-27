Директор автодилера в Новосибирске оштрафована за невыплату зарплаты

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Директор новосибирского автодилера «СЛК-Моторс» Наталья Жданова освобождена от уголовной ответственности за невыплату зарплаты работникам. В связи с тем, что обвиняемая признала вину и полностью погасила долг в 4 млн рублей, ей назначен только судебный штраф в 200 тыс. рублей, сообщила в четверг пресс-служба Следственного управления СК России по Новосибирской области.

«Следователь по заявлению обвиняемой направил мировому судье Октябрьского района Новосибирска ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 27 апреля ходатайство следователя судом рассмотрено и удовлетворено, обвиняемая от уголовной ответственности освобождена, ей назначен штраф на сумму 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Ранее в отношении 45-летней Ждановой расследовалось уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из иной личной заинтересованности). По версии следствия, с ноября 2015 года по май 2016 года она в течение более пяти месяцев полностью не выплачивала зарплату 80 работникам. В результате на предприятии образовалась задолженность на сумму более 4 млн рублей. В то же время в кассу и на расчетные счета организации поступали достаточные для выплаты зарплаты деньги, которые в нарушение законодательства расходовались для проведения расчетов с контрагентами общества.

«СЛК-Моторс» в свое время был крупнейшим в Новосибирске и одним из крупнейших в Сибири автодилеров, представляя в административном центре марки Toyota, Lexus, Nissan, Hyundai, Audi, Volvo, Ford, Lada, Mitsubishi, Porsche, а в Барнауле — Toyota и Lexus. На сегодняшний день компания является только дилером Porsche и проходит процедуру банкротства.