«Ростелеком» выключил из кабельного вещания два пермских телеканала

Как стало известно «Ъ», вчера из сетки кабельного вещания «Ростелекома» (РТК) исчезли два пермских телеканала — «Рифей-Пермь» и «УралИнформ-ТВ». В телекомпаниях подтвердили «Ъ» наличие проблем с РТК.



«Мы сейчас разбираемся. В сети “Дом. Ру” и МТС мы остались» — сказал «Ъ» главный редактор «УралИнформ-ТВ» Артем Рахматуллин.



По информации гендиректора «Рифея» Анны Климовой, исчезновение связано с перепрограммированием каналов РТК. По ее сведениям, на 11 канал РТК, где вещал «Рифей», кабельный оператор пустил сигнал их сетевого партнера — «Рен ТВ», который также продолжил вещать на своем канале. В РТК топ-менеджера телеканала уведомили, что в течении дня вернут пермский телеканал в сетку. В РТК попросили «Ъ» написать запрос.