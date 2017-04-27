Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
СМИ: США «неожиданно» направляют истребители-стелсы к границам РФ
В Москве госпитализирован 79-летний Кобзон – СМИ
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
«Идет на смену «Калибрам»: СМИ о новейшей российской ракете
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
15Роботы в Пальмире
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
16Мир встретил Пасху
10:23 (мск), источник: Коммерсантъ

«Ростелеком» выключил из кабельного вещания два пермских телеканала

Как стало известно «Ъ», вчера из сетки кабельного вещания «Ростелекома» (РТК) исчезли два пермских телеканала — «Рифей-Пермь» и «УралИнформ-ТВ». В телекомпаниях подтвердили «Ъ» наличие проблем с РТК.

Как стало известно «Ъ», вчера из сетки кабельного вещания «Ростелекома» (РТК) исчезли два пермских телеканала — «Рифей-Пермь» и «УралИнформ-ТВ». В телекомпаниях подтвердили «Ъ» наличие проблем с РТК.

«Мы сейчас разбираемся. В сети “Дом. Ру” и МТС мы остались» — сказал «Ъ» главный редактор «УралИнформ-ТВ» Артем Рахматуллин.

По информации гендиректора «Рифея» Анны Климовой, исчезновение связано с перепрограммированием каналов РТК. По ее сведениям, на 11 канал РТК, где вещал «Рифей», кабельный оператор пустил сигнал их сетевого партнера — «Рен ТВ», который также продолжил вещать на своем канале. В РТК топ-менеджера телеканала уведомили, что в течении дня вернут пермский телеканал в сетку. В РТК попросили «Ъ» написать запрос.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Приехав в Рыбинск, Владимир Путин столкнулся с коммунизмом
Захарова предложила знак восстановления отношений между РФ и США
Правительство Хакасии отправили в отставку за нерасторопность
ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска
Совфед внес поправки в закон «О связи», касающиеся выдачи SIM
Какие важные законы ждут россиян в мае
United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь