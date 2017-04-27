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11:14 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре подорожал бензин

Автомобильное топливо в краевой столице стало не самым дорогим в ЮФО.

Краснодар. 27 апр. — Новая Кубань. Краснодарстат привел сравнительный анализ изменения цен на бензин и дизельное топливо по г. Краснодару за 4 недели апреля.

С начала месяца АИ-92 подорожал на 0,21 руб. По состоянию на 24 апреля его средняя стоимость в Краснодаре составляет 37,95 руб./л. В марте автомобилистам заправка этой маркой обходилась дешевле. Его стоимость составляла 37,66 руб./л.

Бензин марки АИ-95 вырос в цене на 0,2 руб. В начале апреля литр бензина в среднем стоил в Краснодаре 40,78 руб. Теперь за него приходится отдавать уже 40,98 руб./л. И это при том, что ещё совсем недавно, в марте, обладатели автомобилей, ездящих на АИ-95 платили 40,71 руб./л. Стоимость дизельного топлива в краевой столице на конец месяца составляет 36,86 руб./л. В марте оно обходилось автовладельцам в 36,53 руб./л.

Следует отметит, что краснодарским автомобилистам ещё повезло. В столицах других регионов ЮФО наблюдается ещё более существенный рост цен на топливо. Самый дорогой бензин в Симферополе. На заправке водители платят в среднем 39,76 руб./л. На втором месте по уровню дороговизны Севастополь, на третьем — Майкоп.

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