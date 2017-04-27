Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Как избежать пожаров и протечек в доме?
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
СМИ: 20-летняя супермодель показала фигуру в крошечном бикини
СМИ: США перебросят истребители к границам РФ
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
"Такого не ожидал никто": близкие Волочковой о таджиках в ее доме
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки
В Skoda назвали дату премьеры нового кроссовера
Фоторепортажи
22Цвет нации
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
12:26 (мск), источник: Newslab.ru

Стали известны доходы губернатора Красноярского края

Виктор Толоконский и его жена отчитались о подросших за прошлый год доходах.

Источник: Reuters

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и его жена отчитались о подросших за прошлый год доходах. Если в 2015 году глава региона заработал 2,621 млн рублей, а его супруга Наталья — 3,069 млн рублей, то в 2016 году Толоконский задекларировал 2,824 млн рублей, а жена — 4,773 млн.

Виктор Толоконский по-прежнему владеет половиной квартиры общей площадью 304,5 кв. м, а его супруга — половиной квартиры площадью 69,9 кв. м.

Кроме того, в пользовании Толоконских находится жилой дом площадью 493 кв. м, в пользовании его супруги также значится квартира площадью 304,5 кв. м. Транспортных средств у них, согласно декларации, так и не появилось.

Добавим, о доходах отчитываются и другие губернаторы. Так, глава Тувы Шолбан Кара-оол, согласно официальным документам, в прошлом году заработал чуть более 4 млн рублей (почти на уровне позапрошлого года), а его жена — почти 2,5 млн. Каждый из супругов имеет в собственности по «Мерседесу». Вся собственность у них находится на территории России — это 2 квартиры, 2 гаража и земельный участок. Сведения о доходах губернатора Хакасии Виктора Зимина пока не обнародованы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стали известны доходы губернатора Красноярского края
СКР опроверг версию о крушении Ту-154 под Сочи из-за перегруза
Правительство Хакасии отправили в отставку за нерасторопность
Захарова предложила знак восстановления отношений между РФ и США
СМИ: Патриарх согласовал с Путиным передачу Исаакия РПЦ
Какие важные законы ждут россиян в мае
Яровая призвала ужесточить контроль за пребыванием мигрантов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста 90 лет назад родился Евгений Моргунов, ведущий советский актер комедийного жанра. Вспоминаем удивительную творческую судьбу актера, не сыгравшего ни одной главной роли, но вошедшего в историю кино
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь