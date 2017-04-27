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11:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Регулярный рейс из Перми до Нарьян-Мара будет закрыт

Росавиация вчера на своем сайте опубликовала актуализированный список дотируемых рейсов. Согласно ему, до конца года будет оказываться поддержка семи рейса из Перми — до Нижнего Новгорода, Казани, Салехарда, Сургута, Сыктывкара, Ханты-Мансийска, Нижневартовска.

По одному рейсу из этих маршрутов сегодня выполняют авиакомпании «Руслайн» и «Комиавиатранс», остальные — «ЮВТ Аэро». Рейс до Нижнего Новгорода осуществятся при поддержке правительств Пермского края и Нижегородской области, до Казани — правительств пермского края и Республики Татарстана.

В списке указано, что финансовая поддержка рейса Пермь- Нарьян-Мар (сегодня судя летает «ЮВТ Аэро» на 50-местном Bombardier-200) заканчивается 30 апреля.

По данным «Ъ», на каждый рейс продается по 2−3 билета, поэтому с окончанием бюджетной поддержки рейс будет закрыт. Он был открыт в 2016 году, предполагалось, что им будут активно пользоваться нефтяники, работающие на севере по вахтовому методу.

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