Регулярный рейс из Перми до Нарьян-Мара будет закрыт

По одному рейсу из этих маршрутов сегодня выполняют авиакомпании «Руслайн» и «Комиавиатранс», остальные — «ЮВТ Аэро». Рейс до Нижнего Новгорода осуществятся при поддержке правительств Пермского края и Нижегородской области, до Казани — правительств пермского края и Республики Татарстана.

В списке указано, что финансовая поддержка рейса Пермь- Нарьян-Мар (сегодня судя летает «ЮВТ Аэро» на 50-местном Bombardier-200) заканчивается 30 апреля.

По данным «Ъ», на каждый рейс продается по 2−3 билета, поэтому с окончанием бюджетной поддержки рейс будет закрыт. Он был открыт в 2016 году, предполагалось, что им будут активно пользоваться нефтяники, работающие на севере по вахтовому методу.