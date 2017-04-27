Улицу Ленина на реконструкцию будут закрывать частями

При этом закрывать для движения одновременно предполагается не более двух отрезков улицы.

«Планируется все-таки закрывать движение по улице Ленина за исключением участка от Лермонтова до Броз Тито. Ситуация осложняется еще тем, что по улице Ленина располагается очень много социальных объектов — школы объекты питания, жизнедеятельность которых не должна нарушаться. Поэтому нужно будет предусматривать возможность проезда единичных автомобилей к этим объектам. Предусматривается организации работ не более чем на двух участках, чтобы третий участок мог обеспечить транспортную связь. Кроме того, планируется сохранить поперечную связь двух зон слева и справа улицы Ленина», — рассказал замглавы дептранса Вадим Кормилец.

В преддверии работ дептранс исследовал поток транспорта, проходящий по Ленина и сопряженным магистралям. Предполагается, что при перекрытии вместо Ленина часть автомобилей будет двигаться по Маркса, часть — по Левому берегу, часть — по Жукова.

Уведомить омичей о перекрытии городские власти будут обязаны как минимум за 20 дней до ограничения движения.