Улицу Ленина на реконструкцию будут закрывать частями
Улицу Ленина при реконструкции второй очереди
Улицу Ленина при реконструкции второй очереди
При этом закрывать для движения одновременно предполагается не более двух отрезков улицы.
«Планируется
В преддверии работ дептранс исследовал поток транспорта, проходящий по Ленина и сопряженным магистралям. Предполагается, что при перекрытии вместо Ленина часть автомобилей будет двигаться по Маркса, часть — по Левому берегу, часть — по Жукова.
Уведомить омичей о перекрытии городские власти будут обязаны как минимум за 20 дней до ограничения движения.