Названы самые горячие точки на рынке труда Свердловской области
Одному из градообразующих предприятий осталось жить чуть больше месяца.
Одному из градообразующих предприятий осталось жить чуть больше месяца.
Самая сложная ситуация на рынке труда Среднего Урала возникла на заводе «Режникель», сообщил «АиФ-Урал» руководитель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.
На данный момент из 800 рабочих на предприятии осталось 518 человек. До 1 июня 2017 года все они также будут сокращены и завод будет остановлен. Причина — резкое падение цен на никель. Власти пытаются найти для предприятия инвестора (для перепрофилирования предприятия), но поводов для оптимизма пока нет. Сотрудников высвобождают с выплатой трех зарплат. У уволенных работяг выхода только два: искать работу в Реже или «вахту» в Екатеринбурге (с обеспечением транспорта).
Более 230 рабочих находятся в простое на Северском трубном заводе (Полевской), а на автобусном предприятии МОАП в Екатеринбурге на 10−15 дней задерживают зарплату. Но это, по словам Ветлужских, капля в море, она даже не попала в статистику. По данным региональной Госинспекции по труду, общая задержка зарплаты в области составляет 138 млн рублей. В частности, 21 млн должен своим сотрудникам завод РТИ. Главная проблема МОАП — низкий уровень зарплат (26 тысяч рублей), не дотягивающий до средней по городу, и опасность приватизации предприятия. «У них большие долги, а это прямой путь к банкротству и продаже организации. Люди бояться приватизации, так как могут потерять социальные гарантии, “белые” заплаты или вовсе лишиться работы. Именно поэтому они и выходят на митинги», — полагает Ветлужских.
Сегодня на учете в центрах занятости Среднего Урала стоят 33 тысячи человека. На них приходится 31 тысяча вакансий. При этом 13 тысяч сотрудников предприятий трудятся в режиме неполной занятости, а 391 рабочий — в состоянии простоя. Ветлужских не считает данную ситуацию критической, так как в 2010 году в Свердловской области на учете стояло 95 тысяч безработных, а 50 тысяч трудились неполный рабочий день (неделю).
Средняя зарплата по области составляет 32 759 рублей, при этом сферы образования и здравоохранения глобально отстают от этой цифры (27 и 28 тысяч соответственно.
Достаточно сложно обстоят дела с охраной труда. В 2016 году на предприятиях региона погибло 75 человек, с начала этого года — 8. При этом 20 уральцев умерли на работе, что говорит о высоком стрессе.