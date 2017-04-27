Названы самые горячие точки на рынке труда Свердловской области

Самая сложная ситуация на рынке труда Среднего Урала возникла на заводе «Режникель», сообщил «АиФ-Урал» руководитель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

На данный момент из 800 рабочих на предприятии осталось 518 человек. До 1 июня 2017 года все они также будут сокращены и завод будет остановлен. Причина — резкое падение цен на никель. Власти пытаются найти для предприятия инвестора (для перепрофилирования предприятия), но поводов для оптимизма пока нет. Сотрудников высвобождают с выплатой трех зарплат. У уволенных работяг выхода только два: искать работу в Реже или «вахту» в Екатеринбурге (с обеспечением транспорта).

Более 230 рабочих находятся в простое на Северском трубном заводе (Полевской), а на автобусном предприятии МОАП в Екатеринбурге на 10−15 дней задерживают зарплату. Но это, по словам Ветлужских, капля в море, она даже не попала в статистику. По данным региональной Госинспекции по труду, общая задержка зарплаты в области составляет 138 млн рублей. В частности, 21 млн должен своим сотрудникам завод РТИ. Главная проблема МОАП — низкий уровень зарплат (26 тысяч рублей), не дотягивающий до средней по городу, и опасность приватизации предприятия. «У них большие долги, а это прямой путь к банкротству и продаже организации. Люди бояться приватизации, так как могут потерять социальные гарантии, “белые” заплаты или вовсе лишиться работы. Именно поэтому они и выходят на митинги», — полагает Ветлужских.

Сегодня на учете в центрах занятости Среднего Урала стоят 33 тысячи человека. На них приходится 31 тысяча вакансий. При этом 13 тысяч сотрудников предприятий трудятся в режиме неполной занятости, а 391 рабочий — в состоянии простоя. Ветлужских не считает данную ситуацию критической, так как в 2010 году в Свердловской области на учете стояло 95 тысяч безработных, а 50 тысяч трудились неполный рабочий день (неделю).

Средняя зарплата по области составляет 32 759 рублей, при этом сферы образования и здравоохранения глобально отстают от этой цифры (27 и 28 тысяч соответственно.

Достаточно сложно обстоят дела с охраной труда. В 2016 году на предприятиях региона погибло 75 человек, с начала этого года — 8. При этом 20 уральцев умерли на работе, что говорит о высоком стрессе.