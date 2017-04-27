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11:26 (мск), источник: АиФ Омск

После майских праздников в Омске утвердят новые нормативы на ОДН

Рабочая группа РЭК подготовила проекты расчётов, которые вступят в силу с 1 июня.

Источник: РИА "Новости"

Рабочая группа РЭК утвердила проекты приказов комиссии об установлении новых нормативов на ОДН. Как сообщает пресс-служба РЭК Омской области, на завершающем заседании рабочей группы были одобрены формы расчётов региональных нормативов потребления электроэнергии и холодной (горячей) воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества. Напомним, что исходные сведения, для формирования расчётов комиссия получила от управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

В РЭК подчеркнули, что норматив на электроэнергию станет, как ранее и ожидалось, «наборным». То есть, каждый многоквартирный дом будет выбирать и суммировать параметры нормативов из таблицы в зависимости от наличия электрооборудования. При этом отдельный норматив на освещение рассчитан для домов, где установлено энергосберегающее оборудование.

Что касается нормативов на водоснабжение и водоотведение, то новые значения будут в среднем ниже тех, которые действуют сейчас. Рост оплаты произойдёт лишь по пяти категориям домов с максимальной степенью благоустройства. Причём это коснётся лишь 5, 7, 8, 13 и 15-этажек. Кстати, норматив на водоотведение не будет применяться для домов в которых отсутствуют водоразборные устройства в местах общего пользования. В итоге норматив на холодную воду будет совпадать с нормативом на горячее водоснабжение, а норматив на водоотведение представит собой сумму этих двух нормативов.

В ближайшее время РЭК примет соответствующие приказы, которые вступят в силу с 1 июня. К тому времени могут быть приняты рассматриваемые сейчас в Госдуме поправки в Жилищный кодекс, которые позволят жильцам определять расходы ресурсов ОДН по приборам учета. Тогда собственники жилья на собрании смогут сами выбирать какой механизм их устроит больше: расчётный метод и нормативы — или фактическое потребление по счётчикам.

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