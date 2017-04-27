В Уфе известен список улиц, закрываемых в связи с ремонтом дорог

С 27 апреля до 1 октября будет ограничено движение транспорта по ¼ проезжей части в период фрезерования и по ½ проезжей части в период асфальтирования по улицам Ферина и Мушникова.

С 27 апреля до 31 октября будет ограничено движение транспорта, также по одной из четырех полос, по улицам Маршала Жукова и Сельской Богородской.

С 27 апреля по 31 июля ограничено движение по улицам Максима Горького, Сосновская, Чехова и Авроры (на участке от ул. Обская до АЗС «Башнефть» по ул. Авроры, 2а). С 27 апреля по 1 сентября — улицы Колгуевская и Файзи Гаскарова.

С 27 апреля по 1 октября будет ограничено движение транспорта по ½ проезжей части по проспекту Дружбы народов. С 27 апреля по 30 ноября — по ½ проезжей части дороги Уфа-Дема: ремонтные работы будут выполняться участками протяженностью не более 1,5 км.

С 27 апреля по 20 октября будет ограничено движение по ½ проезжей части Западной автодороги (улицы Войкова, Грибоедова, Энергетиков, Соединительное шоссе), здесь также ремонтные работы будут выполняться участками протяженностью не более 1 км.

Со 2 мая по 1 октября будет ограничено движение транспорта по ½ проезжей части в период фрезерования и полное перекрытие проезжей части во время укладки асфальтобетона по улице Бессонова.

По улице 50 лет СССР (на участке от пр. Салавата Юлаева до ул. Менделеева) ограничивается движение со 2 мая до 1 октября по ¼ проезжей части в период фрезерования и по ½ проезжей части в период устройства асфальтобетонного покрытия.