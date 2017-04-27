Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
"Как можно не заметить12 т?": пилот о версии крушения Ту-154
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
СМИ: 20-летняя супермодель показала фигуру в крошечном бикини
СМИ: США «неожиданно» направили истребители к РФ
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
СМИ: Волочкова приютила в поместье семью из Таджикистана
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Возвращение христиан в Каракош
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
22Цвет нации
11:38 (мск), источник: АиФ Челябинск

«Хуже не будет!» За три года в регионе сократилось количество рабочих мест

Рост количества безработных произошел за счёт уволенных работников «Уфалейникеля», который сократил 1775 человек. На начало года в Уфалее регистрировалась безработица на уровне 4,5% (630 безработных), сегодня эта цифра увеличилась до 9,5% (1394).

«Таким образом, по уровню безработицы Уфалей обогнал даже моногород Нязепетровск, много лет занимавший первую позицию в этом невесёлом рейтинге, — прокомментировала замруководителя Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Вера Трофимова. — В Нязепетровске уровень безработицы — 8%, и для него это нормально, всё же сегодня в Нязепетровске намного лучше, чем было раньше. Третье место по уровню безработице на Южном Урале занимает Октябрьский район. И для него это тоже нормально, как для любого сельского района, где практически нет производства и занятость обычно сезонная. Все, кто могут, конечно, уезжают из этих районов. Работу ищут, как правило, в Челябинске, Магнитогорске, Миассе.

Она отметила, что специалисты ГУ по труду и занятости населения сегодня работают Уфалее едва ли не в круглосуточном режиме: в рабочие часы — с людьми, в нерабочие — с бумагами. Понятно, что предприятий в Уфалее не много, две тысячи новых раб мест в один день вдруг не появятся. Поэтому людям, оставшимся без работы, ищут вакансии в близлежащих районах — в ЗАТО, в Чебаркульской дивизии, где как раз набирают персонал, и даже в компании «Норникель». Хотя уфалейцев отдалённые места работы мало интересуют, людей держат семьи и квартиры.

В целом Вера Трофимова называет ситуацию на рынке труда Челябинской области достаточно стабильной. Безработных по всей области 32 265 человек. Это меньше, чем в начале года (их было 33 214) и меньше, чем в апреле 2016 года (37 620). Впереди нас в УрФО по безработице только Курганская область. «Мы проанализировали ситуацию на рынке труда за последние три года и пришли к выводу, что количество рабочих мест в нашем регионе уменьшилось, — добавила она. -Ежеквартально в течение трех лет цифры приёма ниже, чем цифры по увольнению. То есть больше увольняют, чем берут на работу. Но хуже не будет. Ничего не предвещает, что ситуация на рынке труда в регионе сильно ухудшится в ближайшем будущем. Кроме Уфалея «горячих точек» нет.

Кто же востребован сегодня на рынке труда? По наблюдениям экспертов, в первую очередь востребованы медики — врачи, фельдшера, медсёстры, лаборанты.

«К нам идут за редкими производственными специальностями, за специалистами, владеющими английским или другим иностранным языком, — ответила на вопрос директор рекрутинговой компании “ТИРС” Екатерина Карпенко. — Востребованы специалисты сельского хозяйства, начиная от разнорабочих для овощных комплексов до агрономов и технологов. Но мы как рекрутинговое агентсво всё же можем судить о ситуации на рынке труда очень опосредованно: всё же к нам обращаются тогда, когда собственные ресурсы уже использованы. Она также отметила, что если соискатели активно ищут работу, рассылают резюме и ходят на собеседования, то работу они, в конце концов, находят. Больше двух-трёх месяцев настоящие специалисты без работы не сидят. В противном случае дело вовсе не в отсутствии вакансий и кризисе на рынке труда. “Изучайте не что-нибудь одно, старайтесь учиться на стыке, — дала совет нынешним студентам и абитуриентам Трофимова. — Изучайте языки. Если при двух дисциплинах вы ещё и иностранный язык знаете, вас не только возьмут на работу без опыта, но ещё и с зарплатой не обидят!”Если говорить о том, что выбирают абитуриенты, но ещё и с зарплатой не обидятЕа первом месте по распределению — технические инженерные науки, на втором — науки об обществе и на третьем — образование и педагогика, — прокомментировала начальник отдел высшего образования и науки Министерства образования и науки Челябинской области Елена Девятова. — Увеличиваются с каждым годом контрольные цифры приёма на медицинские науки, иняз и информационные технологии".

В преддверии Первомая невозможно обойти стороной и тему соблюдения трудового законодательства. В 2016 году региональная Госинспекция труда провела 2765 проверок, из них всего 194 (7%) были плановыми. В большинстве случаев внеплановые проверки проводились по обращениям граждан и касались обрабатывающего производства и строительства. Работники жаловались на нюансы, связанные с заключением и расторжением трудовых отношений, ненормированным рабочим днём, условиями труда и обеспечением средствами индивидуальной защиты. «По результатам проверок мы направили в органы прокуратуры и следствия 207 материалов для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности работодателя, — говорит замруководителя Гострудинспекции в Челябинской области по охране труда Александр Куликов. — Подавляющее большинство материалов (191) связаны с несчастными случаями на производстве, остальные — с невыплатой зарплаты. Возбуждено 17 уголовных дел: пять в связи с нарушениями законодательства об оплате труда и двенадцать — в связи с несчастными случаями на производстве».

Он отметил, что в связи с тем, что стройка замерла, в области снизилось и количество несчастных случаев на производстве. Каждый третий тяжелый либо смертельный случай на производстве — это падение с высоты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Чем полезно мясо тунца и почему его нельзя есть часто?
Захарова предложила знак восстановления отношений между РФ и США
Правительство Хакасии отправили в отставку за нерасторопность
ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска
Совфед внес поправки в закон «О связи», касающиеся выдачи SIM
Какие важные законы ждут россиян в мае
United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь