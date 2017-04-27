«Хуже не будет!» За три года в регионе сократилось количество рабочих мест

«Таким образом, по уровню безработицы Уфалей обогнал даже моногород Нязепетровск, много лет занимавший первую позицию в этом невесёлом рейтинге, — прокомментировала замруководителя Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Вера Трофимова. — В Нязепетровске уровень безработицы — 8%, и для него это нормально, всё же сегодня в Нязепетровске намного лучше, чем было раньше. Третье место по уровню безработице на Южном Урале занимает Октябрьский район. И для него это тоже нормально, как для любого сельского района, где практически нет производства и занятость обычно сезонная. Все, кто могут, конечно, уезжают из этих районов. Работу ищут, как правило, в Челябинске, Магнитогорске, Миассе.

Она отметила, что специалисты ГУ по труду и занятости населения сегодня работают Уфалее едва ли не в круглосуточном режиме: в рабочие часы — с людьми, в нерабочие — с бумагами. Понятно, что предприятий в Уфалее не много, две тысячи новых раб мест в один день вдруг не появятся. Поэтому людям, оставшимся без работы, ищут вакансии в близлежащих районах — в ЗАТО, в Чебаркульской дивизии, где как раз набирают персонал, и даже в компании «Норникель». Хотя уфалейцев отдалённые места работы мало интересуют, людей держат семьи и квартиры.

В целом Вера Трофимова называет ситуацию на рынке труда Челябинской области достаточно стабильной. Безработных по всей области 32 265 человек. Это меньше, чем в начале года (их было 33 214) и меньше, чем в апреле 2016 года (37 620). Впереди нас в УрФО по безработице только Курганская область. «Мы проанализировали ситуацию на рынке труда за последние три года и пришли к выводу, что количество рабочих мест в нашем регионе уменьшилось, — добавила она. -Ежеквартально в течение трех лет цифры приёма ниже, чем цифры по увольнению. То есть больше увольняют, чем берут на работу. Но хуже не будет. Ничего не предвещает, что ситуация на рынке труда в регионе сильно ухудшится в ближайшем будущем. Кроме Уфалея «горячих точек» нет.

Кто же востребован сегодня на рынке труда? По наблюдениям экспертов, в первую очередь востребованы медики — врачи, фельдшера, медсёстры, лаборанты.

«К нам идут за редкими производственными специальностями, за специалистами, владеющими английским или другим иностранным языком, — ответила на вопрос директор рекрутинговой компании “ТИРС” Екатерина Карпенко. — Востребованы специалисты сельского хозяйства, начиная от разнорабочих для овощных комплексов до агрономов и технологов. Но мы как рекрутинговое агентсво всё же можем судить о ситуации на рынке труда очень опосредованно: всё же к нам обращаются тогда, когда собственные ресурсы уже использованы. Она также отметила, что если соискатели активно ищут работу, рассылают резюме и ходят на собеседования, то работу они, в конце концов, находят. Больше двух-трёх месяцев настоящие специалисты без работы не сидят. В противном случае дело вовсе не в отсутствии вакансий и кризисе на рынке труда. “Изучайте не что-нибудь одно, старайтесь учиться на стыке, — дала совет нынешним студентам и абитуриентам Трофимова. — Изучайте языки. Если при двух дисциплинах вы ещё и иностранный язык знаете, вас не только возьмут на работу без опыта, но ещё и с зарплатой не обидят!”Если говорить о том, что выбирают абитуриенты, но ещё и с зарплатой не обидят!»Еа первом месте по распределению — технические инженерные науки, на втором — науки об обществе и на третьем — образование и педагогика, — прокомментировала начальник отдел высшего образования и науки Министерства образования и науки Челябинской области Елена Девятова. — Увеличиваются с каждым годом контрольные цифры приёма на медицинские науки, иняз и информационные технологии".

В преддверии Первомая невозможно обойти стороной и тему соблюдения трудового законодательства. В 2016 году региональная Госинспекция труда провела 2765 проверок, из них всего 194 (7%) были плановыми. В большинстве случаев внеплановые проверки проводились по обращениям граждан и касались обрабатывающего производства и строительства. Работники жаловались на нюансы, связанные с заключением и расторжением трудовых отношений, ненормированным рабочим днём, условиями труда и обеспечением средствами индивидуальной защиты. «По результатам проверок мы направили в органы прокуратуры и следствия 207 материалов для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности работодателя, — говорит замруководителя Гострудинспекции в Челябинской области по охране труда Александр Куликов. — Подавляющее большинство материалов (191) связаны с несчастными случаями на производстве, остальные — с невыплатой зарплаты. Возбуждено 17 уголовных дел: пять в связи с нарушениями законодательства об оплате труда и двенадцать — в связи с несчастными случаями на производстве».

Он отметил, что в связи с тем, что стройка замерла, в области снизилось и количество несчастных случаев на производстве. Каждый третий тяжелый либо смертельный случай на производстве — это падение с высоты.