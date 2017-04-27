Подготовка к зима обошлась Хабаровскому края в 26,5 млрд рублей
Именно столько средств было направленно на подготовку региона к холодам в прошлом году.
Именно столько средств было направленно на подготовку региона к холодам в прошлом году.
Хабаровск, 27 апреля, AmurMedia.
Около 26,5 млрд рублей было направленно на подготовку Хабаровского края к зиме в прошлом году. Средства пошли на капитальный ремонт теплоэлектроцентралей, закупку топлива и
На расширенном заседании Правительства края подвели предварительные итоги отопительного периода 2016/2017 годов. Заседание провел глава региона Вячеслав Шпорт.
Как отметили на совещании, в прошлом году на подготовку региона к зиме из всех источников было направлено 26,5 млрд рублей. На эти средства в крае выполнили все необходимые ремонтные работы, а также закупили топливо. При этом 21,5 млрд рублей потребовалось, чтобы привести в порядок
— Средства позволили выполнить капитальный ремонт 19 единиц основного энергетического оборудования теплоэлектроцентралей. В общей сложности приведено в порядок 19,8 км магистральных тепловых и 380 км распределительных электрических сетей. На объектах ЖКХ отремонтировано 123
По словам зампреда, за отчетный период в Хабаровском крае произведено 9,6 млрд
При этом общие инвестиции в развитие
Анатолий Литвинчук подчеркнул, что в целом отопительный период завершается в намеченные сроки, без серьезных сбоев. Возникали локальные проблемы в системе энергоснабжения отдельных населенных пунктов, но они оперативно решались. В настоящее время главная задача — это накопление топлива для работы в будущем отопительном периоде, а также его доставка в северные районы, где сроки навигации ограничены. Также актуален вопрос сбора просроченных платежей за уже оказанные услуги. Эти мероприятия выполняются согласно установленным графикам.