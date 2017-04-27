Подготовка к зима обошлась Хабаровскому края в 26,5 млрд рублей

Хабаровск, 27 апреля, AmurMedia.

Около 26,5 млрд рублей было направленно на подготовку Хабаровского края к зиме в прошлом году. Средства пошли на капитальный ремонт теплоэлектроцентралей, закупку топлива и дизель-генераторов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

На расширенном заседании Правительства края подвели предварительные итоги отопительного периода 2016/2017 годов. Заседание провел глава региона Вячеслав Шпорт.

Как отметили на совещании, в прошлом году на подготовку региона к зиме из всех источников было направлено 26,5 млрд рублей. На эти средства в крае выполнили все необходимые ремонтные работы, а также закупили топливо. При этом 21,5 млрд рублей потребовалось, чтобы привести в порядок топливно-энергетический комплекс. Около 5 млрд рублей пошли на подготовку объектов ЖКХ.

— Средства позволили выполнить капитальный ремонт 19 единиц основного энергетического оборудования теплоэлектроцентралей. В общей сложности приведено в порядок 19,8 км магистральных тепловых и 380 км распределительных электрических сетей. На объектах ЖКХ отремонтировано 123 дизель-генератора, 661 трансформаторная подстанция, 59,3 км тепловых сетей, 43,9 км водопровода, 10 км канализационных и 404 км электрических сетей, — сообщил заместитель Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

По словам зампреда, за отчетный период в Хабаровском крае произведено 9,6 млрд кВт-ч электри­ческой и 16,3 млн Гкал тепловой энергии. Переработано 11,6 млн тонн нефти. Добыча угля составила 5,5 млн тонн. В край поставлено 2,3 млрд. куб. метров природного газа. Реализация сжиженного углеводородного газа составила 21,3 тыс. тонн, в том числе населению 15,5 тыс. тонн.

При этом общие инвестиции в развитие топливно-энергетического комплекса края составили 17,8 млрд рублей. Средства позволили построить газопровод-отвод протяженностью 3,9 километра, газораспределительную станцию «Вяземская», пять межпоселковых газопроводов протяженностью 46 ки­лометров, 52,7 километра внутрипоселковых распределительных сетей для перевода на природный газ двух котельных и газификации более 1,5 тыс. квар­тир и домовладений в Вяземском и Хабаровском муниципальных районах.

Анатолий Литвинчук подчеркнул, что в целом отопительный период завершается в намеченные сроки, без серьезных сбоев. Возникали локальные проблемы в системе энергоснабжения отдельных населенных пунктов, но они оперативно решались. В настоящее время главная задача — это накопление топлива для работы в будущем отопительном периоде, а также его доставка в северные районы, где сроки навигации ограничены. Также актуален вопрос сбора просроченных платежей за уже оказанные услуги. Эти мероприятия выполняются согласно установленным графикам.