Названы города Сибири с самыми дешевыми шашлыками

Шашлык из баранины в Красноярске, где килограмм мяса стоит без малого 383 рубля, обойдется покупателям почти на сто рублей дороже, чем в Омске. За свинину красноярцы, новосибирцы и томичи заплатят 280−290 рублей, жители Барнаула и Омска — на 50 рублей меньше. Куриное мясо обойдется сибирякам почти вдвое дешевле говядины — cамую дешевую (257−267 рублей за килограмм) продают в Прииртышье и на Алтае. В среднем с начала года цены на говядину в СФО выросли на три-семь процентов, но есть и исключения. Например, в Омской и Новосибирской областях она немного подешевела. Впрочем, с наступлением майских праздников эта тенденция может измениться.

«В связи с массовым выездом на природу спрос на шашлыки будет расти, а соответственно и цены. В среднем мясо может подорожать на пять-десять процентов. Однако после майских каникул они снова упадут до прежнего уровня, а потом, с приходом летних отпусков, поднимутся опять», — прогнозируют продавцы.

Впрочем, дорожают и многие другие продукты. Например, цены на рыбу и сливочное масло с начала года в разных регионах поднялись на четыре-десять процентов. В такой же пропорции подорожали картофель и репчатый лук. Быстро растут цены на фрукты. А вот куриные яйца, сахар, а также подсолнечное масло почти повсеместно подешевели. Остается стабильной цена на хлеб, и сегодня буханка ржано-пшеничного в булочных Омска стоит 41 рубль, Красноярска — 63, Новосибирска — 65 рублей. Почти как год назад.

Поскольку в целом продуктовая корзина медленно, но дорожает, структура расходов сибиряков продолжает изменяться.

— Если два года назад они тратили на еду и предметы первой необходимости 35−40 процентов своих доходов, то сейчас уже 50 процентов, — поясняет директор Центра конъюнктурных исследований Георгий Остапкович. — При этом половина населения выплачивает всевозможные кредиты, а это — еще одни стимул экономить. Если раньше люди ходили за покупками в один и тот же магазин, что теперь, выбирая товары дешевле, вынуждены посещать и два, и три.

В Омской области фактором, сдерживающим цены, остаются сельскохозяйственные ярмарки, где местные фермеры могут торговать продуктами без накруток. Такие площадки организованы на всех городских рынках, а также вблизи крупных промышленных предприятий. Это заставляет сдерживать аппетиты торговых сетей. Однако дешевизна товара вовсе не гарантирует его высокого качества. В частности, проверка Роспотребнадзора обнаружила фальсифицированное масло на конвейерах сразу двух крупных молочных заводов Омской области. Вместо натуральных в него добавляли растительные ингредиенты. Теперь предприятиям предстоит заплатить штраф в размере почти полумиллиона рублей. Грешат качеством «сгущенка» и другие молочные продукты. Причем, несмотря на ужесточение правил, эта негативная тенденция набирает обороты. Если в прошлом году в Омске нарушение техрегламента было выявлено на 31 предприятии, то с начала этого года таких стало на полтора десятка больше.

— Доля подделок на молочном рынке Сибири составляет почти восемь процентов, — констатирует начальник отдела переработки и товарного рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области Константин Цыпленков. — Это серьезно ограничивает добросовестную конкуренцию, поскольку молочный продукт с растительными жирами имеет более низкую себестоимость. К тому же далеко не полезен для здоровья.

Между тем.

По данным Роспотребнадзора, в первом квартале 2017 года территориальные органы управления в регионах РФ проверили более 11 тысяч предприятий общественного питания и торговли. Забраковано свыше 15 тысяч партий пищевой продукции общим объемом более 324 тонн. По результатам проверок составлено свыше 13 тысяч протоколов об административном правонарушении. Общая сумма наложенных штрафов превысила 164 миллиона рублей. Самая неблагополучная ситуация с реализацией рыбной и молочной продукции — на долю фальсификатов приходится, соответственно, 6,5 и 7,5 процента. Все товары сомнительного происхождения изъяты из оборота.