В офисе и производственном комплексе Oriflame начались обыски

«Следственно-оперативные мероприятия проходят в рамках уголовного дела, которое расследуют следственные органы ГУ МВД России по Москве по ч. 4 статьи 159 УК РФ», — сказал собеседник агентства.

По его словам, правоохранительные органы подозревают руководство «Орифлейма в России» в незаконном возврате НДС в ходе строительства крупного производственно-логистического центра компании в сельском поселении Аксёно-Бутырское Ногинского района Московской области.

«По данным следствия, строительство происходило в период с 2010 по 2014 год, и по документам, которые предоставило руководство компании, осуществлялось рядом коммерческих структур. В качестве оплаты, как подозревают правоохранительные органы, генподрядчик получил 3,8 млрд. млрд рублей, а часть этих средств была обналичена через фирмы-однодневки», — отметил источник.

По окончании строительства, как считает следствие, ООО «Орифлейм продактс» подало декларации на возмещение НДС ещё почти на полмиллиарда рублей. Деньги из бюджета России в 2016 году, по мнению правоохранителей, были неправомерно переведены шведской компании.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением данной информации.

Год назад, 22 апреля 2016 года, правоохранительные органы также проводили обыски в московских и подмосковных офисах шведской косметической компании.

Ещё раньше — в 2014 году российское представительство Oriflame заподозрили в неуплате налогов. Итогом налогового расследования и судебных тяжб, которые шли несколько лет, стало решение об обязанности компании выплатить 21 млн евро в пользу России. Компания опротестовала эти решения в нескольких судебных инстанциях, но отстоять свою позицию в судах компании не удалось.