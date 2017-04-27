82,6 млн рублей потратят на новый мост и реконструкцию дороги на Дону

Согласно информации из официальных источников, новый мост через реку Сал построят взамен старого на дороге, соединяющей хутор Малоорловский с дорогой Семикаракорск — сл. Большая Мартыновка — пос. Красноармейский.

Прежняя переправа, построенная в 1963 году, в период паводка затапливалась, что обрывало связь с населенным пунктом.

Длина нового моста составит 78,2 метра. Его проезжая часть шириной 8 м будет иметь две полосы движения. Ширина тротуаров составит 1,5 м.

Дорожное покрытие на подходах к новому мосту заменят. Протяженность участка реконструкции составит 491,8 м.

Работы по строительству моста планируется начать в мае. Срок ввода в эксплуатацию объекта — октябрь 2017 года.