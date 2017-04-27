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13:16 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии растет производство молока

УФА, 27 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане растет производство молока. В среднем от каждой коровы с начала года получено 1503 кг молока, это на 115 кг больше прошлогоднего показателя.

Источник: Башинформ

На данный момент в регионе насчитывается три района, где перейден двухтысячный рубеж по надоям — Аургазинский, Учалинский и Чекмагушевский районы.

Сейчас в хозяйствах республики ежесуточно получают в среднем по 14,3 кг молока, что больше аналогичного уровня прошлого года на 0,7 кг.

Лидером по надоям является Учалинский район, где на каждую корову приходится по 19,9 кг молока. В Аургазинском и Стерлитамакском районах этот показатель равен 17,9 кг, в Чекмагушевском — 18,2 кг, констатировали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РБ.

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