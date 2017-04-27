В Башкирии растет производство молока

На данный момент в регионе насчитывается три района, где перейден двухтысячный рубеж по надоям — Аургазинский, Учалинский и Чекмагушевский районы.

Сейчас в хозяйствах республики ежесуточно получают в среднем по 14,3 кг молока, что больше аналогичного уровня прошлого года на 0,7 кг.