В Башкирии растет производство молока
УФА, 27 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане растет производство молока. В среднем от каждой коровы с начала года получено 1503 кг молока, это на 115 кг больше прошлогоднего показателя.
УФА, 27 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане растет производство молока. В среднем от каждой коровы с начала года получено 1503 кг молока, это на 115 кг больше прошлогоднего показателя.
На данный момент в регионе насчитывается три района, где перейден двухтысячный рубеж по надоям — Аургазинский, Учалинский и Чекмагушевский районы.
Сейчас в хозяйствах республики ежесуточно получают в среднем по 14,3 кг молока, что больше аналогичного уровня прошлого года на 0,7 кг.
Лидером по надоям является Учалинский район, где на каждую корову приходится по 19,9 кг молока. В Аургазинском и Стерлитамакском районах этот показатель равен 17,9 кг, в Чекмагушевском — 18,2 кг, констатировали в