Минтруд Башкирии назвал средний размер пособия по безработице в республике

Доля получателей пособия по безработице в минимальном размере составила 33 процента, максимальном — 51 процент. Минимальный размер пособия равен 977,5 рубля, максимальный — 5635 рублям.

За первые три месяца этого года статус безработного получили 11,7 тысячи жителей республики, что на 19 процентов меньше, чем в январе-марте 2016 года.

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, к 1 апреля 2017 года составила около 24,3 тысячи человек. Год назад их количество достигало в регионе 27,8 тысячи человек.

По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости, проведенных Росстатом в I квартале этого года, средняя численность рабочей силы составила в Башкортостане 1948,6 тысячи человек. Из них 1833,5 тысячи классифицировались как занятые граждане и 115,1 тысячи — как безработные, согласно применению критериев Международной организации труда.