Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Как избежать пожаров и протечек в доме?
5 популярных родительских ошибок
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
СМИ: 20-летняя супермодель показала фигуру в крошечном бикини
СМИ: США перебросят истребители к границам РФ
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
"Такого не ожидал никто": близкие Волочковой о таджиках в ее доме
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
22Цвет нации
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
13:16 (мск), источник: ИА Башинформ

Минтруд Башкирии назвал средний размер пособия по безработице в республике

УФА, 27 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Минтруд Башкортостана назвал средний размер пособия по безработице в регионе. В марте текущего года он составил 4015 рублей, или 45 процентов от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Доля получателей пособия по безработице в минимальном размере составила 33 процента, максимальном — 51 процент. Минимальный размер пособия равен 977,5 рубля, максимальный — 5635 рублям.

За первые три месяца этого года статус безработного получили 11,7 тысячи жителей республики, что на 19 процентов меньше, чем в январе-марте 2016 года.

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, к 1 апреля 2017 года составила около 24,3 тысячи человек. Год назад их количество достигало в регионе 27,8 тысячи человек.

По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости, проведенных Росстатом в I квартале этого года, средняя численность рабочей силы составила в Башкортостане 1948,6 тысячи человек. Из них 1833,5 тысячи классифицировались как занятые граждане и 115,1 тысячи — как безработные, согласно применению критериев Международной организации труда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СКР опроверг версию о крушении Ту-154 под Сочи из-за перегруза
Правительство Хакасии отправили в отставку за нерасторопность
Захарова предложила знак восстановления отношений между РФ и США
СМИ: Патриарх согласовал с Путиным передачу Исаакия РПЦ
Какие важные законы ждут россиян в мае
Яровая призвала ужесточить контроль за пребыванием мигрантов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста 90 лет назад родился Евгений Моргунов, ведущий советский актер комедийного жанра. Вспоминаем удивительную творческую судьбу актера, не сыгравшего ни одной главной роли, но вошедшего в историю кино
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь