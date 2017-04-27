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12:40 (мск), источник: dostup1.ru

Бензин в Челябинске подорожал на 50 копеек за неделю

Мониторинг УФАС показал, что самое дорогое топливо продается на заправках «Лукойл-Уралнефтепродукта».

Челябинское УФАС обнародовало результаты еженедельного мониторинга розничных цен на нефтепродукты в южноуральской столице — зафиксирован дальнейший рост цен на самые ходовые марки бензина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации ведомства, произошло увеличение розничных цен на бензин ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» АИ-92 и АИ-95 — на 50 копеек, ООО «Башнефть-Розница» — на 20 копеек.

По состоянию на 23 апреля стоимость литра АИ-92 варьируется в пределах 31,10−36,50 рубля, АИ-95 — 37,50−39,45, дизельного топлива — 36,80−39,28 рубля.

17.04.2017−23.04.2017 г. Челябинск (на 23.04.2017) Наименование хозяйствующего субъекта АИ-80 АИ-92 АИ-95 ДТ ООО «Газпромнефть-Центр» — 34,10 37,50 37,20 ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 36,50 39,45 39,28 ООО «Башнефть-Розница» — 34,30 37,80 38,10 ООО «Регион» 32,00 34,30 37,60 36,80.

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