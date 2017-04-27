Оглашен список работ по реконструкции улицы Ленина в Омске

Сейчас разработаны схемы планировочных решений, по ним ведется проектирование.

В рамках реконструкции предполагается заменить, тротуарное покрытие, фонарные столбы, троллейбусную сеть, подпорную стенку, декоративную решетку рядом с Омской филармонией, обустроить пешеходные зоны, дополнительные светофоры и парковки. Кроме того, будет заменен и слой дорожного полотна, которое будет повреждено в ходе замены бордюрных камней. Также частично затронут и ливневую канализацию.

«Улица расширена не будет, добавлены будут только островки безопасности и выделены парковочные места — сейчас машины паркуются, но сложно сказать, парковка это или нет», — отметил замдиректора «ИдеалСтроя» Владислав Черников.

От Юбилейного моста до Броз Тито проезжую часть с помощью бордюров выровняют в одну ось, на площади обустроят «островки безопасности». В районе Броз Тито расширят тротуар и установят клумбы, как на Любинском проспекте. Кроме того, у Лермонтова появится регулируемый наземный переход через Ленина, дублирующий подземный.

От Броз Тито до Чкалова будет организована парковка, которая сейчас является стихийной. Парковка от авиационного колледжа будет перенесена на противоположную сторону улицы. Также будут высажены деревья.

От Чкалова до Короленко будут посажены дополнительные деревья, а также перенесены ближе к проезжей части ивы у Кадетского корпуса, чтобы отсечь пешеходную часть.

От Короленко до Чокана Валиханова добавят озеленение и обустроят парковку.

От Чокана Валиханова до Ленинградской площади расширят тротуар в районе магазина «Пятерочка», в также перенесут остановку к дому № 40.

Завершить работы планируется к 30 октября.