На входе в мэрию Новосибирска будет стоять разработка Академпарка
На втором международном
На втором международном
На входе в мэрию Новосибирска будет стоять разработка Академпарка, сообщает
На втором международном
Система включает в себя мультиязычный информационный терминал, мобильный и
В терминал встроен сурдоперевод, шрифт брайля для незрячих и возможность транслировать информацию на различных языках. Аналогичная программа автоматически запускается в телефоне при сканировании
«Я дал поручение поставить его на входе в мэрию. Речь идет о специальном терминале, который позволит посетителям мэрии легко ориентироваться в пространстве независимо от ограничений по здоровью, — рассказал журналистам Анатолий Локоть.