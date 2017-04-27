На входе в мэрию Новосибирска будет стоять разработка Академпарка, сообщает пресс-служба технопарка Академгородка.

На втором международном форуме-выставке «Городские технологии» мэр Новосибирска Анатолий Локоть договорился с компанией-резидентом Академпарка «Сибирский Научно-исследовательский Институт автоматизации управления» о поставке системы «Среда без границ» в муниципалитет города Новосибирска.

Система включает в себя мультиязычный информационный терминал, мобильный и веб-сервисы, приспособленные для информирования и оказания услуг населению, иностранных граждан и людей с ограниченными возможностями.

В терминал встроен сурдоперевод, шрифт брайля для незрячих и возможность транслировать информацию на различных языках. Аналогичная программа автоматически запускается в телефоне при сканировании QR-кода в терминале.

«Я дал поручение поставить его на входе в мэрию. Речь идет о специальном терминале, который позволит посетителям мэрии легко ориентироваться в пространстве независимо от ограничений по здоровью, — рассказал журналистам Анатолий Локоть.