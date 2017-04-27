Дорожный фонд Южного Урала пополнился на 260 млн рублей

Дорожный фонд Челябинской области пополнился на 260 млн рублей — это произошло в результате перераспределения бюджетных средств, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 27 апреля, депутаты Заксобрания скорректировали параметры областного бюджета в связи с уточнением объема целевых федеральных средств, а также отдельных направлений расходов.

Доходы и расходы областного бюджета увеличиваются на 157,6 млн рублей за счет безвозмездных поступлений. Так, 1,6 млн рублей частично покроют расходы на финансирование мероприятий по ликвидации последствий паводка в августе 2013 года. Кроме того, на специальные экологические программы направлено 150,9 млн рублей средств Госкорпорации «Росатом».

Одновременно уточняется распределение расходов. На 1 млрд рублей увеличен фонд сбалансированности местных бюджетов, на 260 млн вырос дорожный фонд, 19,3 млн рублей предусмотрены на проведение в 2017 году соревнований международного уровня, 7,6 млн направят на организацию временных рабочих мест в монотерриториях с напряженной ситуацией на рынке труда, еще 7 млн — на реализацию дополнительных мероприятий в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

Учитывая изменения, доходы бюджета составят 126,8 млрд, расходы — 136,8 млрд рублей, дефицит сохраняется на уровне 10 млрд.