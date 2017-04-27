В выходные начнут работать дачные маршруты

В Перми с 29 апреля выйдут на рейс автобусные маршруты № 55 «Ласьвинские хутора — кооператив «Сосновый бор». В выходные дни на линии будет работать два автобуса большой вместимости, в будние дни — один.

По субботам и воскресеньям на постоянной основе будет курсировать автобусный маршрут № 46 «Драмтеатр — Северное кладбище», который позволит жителям города посещать Северное кладбище.