В выходные начнут работать дачные маршруты
С 29 апреля по городу будут курсировать маршруты № 55 и № 46, а количество рейсов автобусов № 25 будет увеличено.
С 29 апреля по городу будут курсировать маршруты № 55 и № 46, а количество рейсов автобусов № 25 будет увеличено.
В Перми с 29 апреля выйдут на рейс автобусные маршруты № 55 «Ласьвинские хутора — кооператив «Сосновый бор». В выходные дни на линии будет работать два автобуса большой вместимости, в будние дни — один.
По субботам и воскресеньям на постоянной основе будет курсировать автобусный маршрут № 46 «Драмтеатр — Северное кладбище», который позволит жителям города посещать Северное кладбище.
Также на автобусном маршруте № 25 «Комсомольская площадь — микрорайон Ново-Бродовский» будет увеличено количество отправлений в выходные дни, также в будние дни появится дополнительный дневной рейс, который будет отправляться в 12:20 от Комсомольской площади и в 13:00 из микрорайона