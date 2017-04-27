На Юбилейном мосту заменят пролет и пешеходные консоли

Стоимость капитального ремонта оценивается в 338 млн рублей, о чем уже сообщалось ранее. На эти средства планируется заменить пролет строения, пешеходные консоли, опоры контактной сети и наружного освещения, покрытие пешеходной зоны, рассказал заместитель директора департамента строительства Сергей Жуков.

Таковы основные работы в рамках проекта, которые намерены завершить в течение 13 месяцев. При этом прежде сроки были заметно больше: первый вице-мэр Сергей Фролов анонсировал, если решится вопрос о финансировании, движение по мосту придется закрыть на 22 месяца.

— Проектная документация предполагает срок работ в течение 13 месяцев. Но по возможности будем его сокращать, — отметил Жуков.

Напомним, в мае депстрой надеется получить положительное заключение экспертизы проекта капитального ремонта и тогда же — решение о выделении средств, а в августе, если все сложится, — зайти на объект.