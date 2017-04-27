Красноярское метро включат в стратегию развития до 2030 года

Об этом он сообщил во время традиционного брифинга с журналистами.

Напомним, на сессии при обсуждении проекта стратегии депутат Александр Глисков поинтересовался у ответственного министра судьбой красноярского метрополитена.

«Я напомнил своим коллегам о том, что метро красноярцы стали строить в очень тяжелое время, в 90-е годы, когда задерживалась зарплата и имелся острейший дефицит бюджета. Тем не менее в Казани и в Красноярске этот процесс начался. В связи со сменой губернатора края строительство метро у нас было приостановлено, а на продолжение этой работы не хватает денег. Но денег недостает всегда, а если нет мотивированной цели и ярко выраженного желания, реализовать подобный проект будет трудно. Поэтому уж где-где, а в стратегии развития края такой важный объект, как метро, может найти свое место. Это даст нам возможность в последующие периоды и ходатайствовать о выделении федеральных средств, и самим мобилизовываться для того, чтобы продолжать этот проект».

Говоря о стратегии в целом, Усс подчеркнул, что документ этот — ориентирующий.

«Стратегия развития нашего края предусматривает необходимость существенного прироста денежных доходов населения — до 60%, увеличения инвестиционной привлекательности региона, роста поступлений в бюджет. Цели эти достаточно амбициозные, и в то же время, считаю, они вполне реалистичны. Красноярский край является наиболее привлекательным в экономическом плане регионом страны. И если ускоренное развитие Сибири в целом станет реальностью, то начнется оно, конечно же, с Красноярского края, поскольку новое освоение Сибири должно пойти именно через наш регион. Неслучайно мы проводим по этому поводу разного рода конференции, и не случайно президент нашей страны обозначил развитие Сибири в качестве главного приоритета на весь этот век. Будем ставить перед собой эти высокие цели! Или мы, или наши последователи, уверен, способны их достичь».