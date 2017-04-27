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13:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе из-за ремонта на полгода перекроют часть улиц

Работы будут вести до октября.

Источник: РИА "Новости"

В Уфе 2017 году в Уфе отремонтируют 29 участков дорог, общая протяженность которых — 59,26 км, а общая площадь — более 1 100 000 кв. м. Ремонтные работы уже начались на улицах Сельская Богородская, на проспекте Дружбы Народов, на Жукова, Мушникова и Максима Горького.

С четверга, 27 апреля до 1 октября будет ограничено движение транспорта по улицам Ферина и Георгия Мушникова, а до 31 октября 2017 года закроют одну полосу движения по улице Маршала Жукова.

С 27 апреля по 31 июля частично ограничат движение на .улицах Максима Горького, Сосновская, Чехова и Авроры, а с 27 апреля по 1 сентября 2017 года — на улицах Колгуевская и Файзи Гаскарова, до 1 октября — на проспекте Дружбы Народов.

С 27 апреля по 20 октября перекроют половину проезжей части Западной автодороги — это улицы Войкова, Грибоедова, Энергетиков, Соединительное шоссе. Со 2 мая по 1 октября 2017 года отремонтируют улицу Бессонова, а также 50 лет СССР.

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