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13:37 (мск), источник: УралПолит.ру

Кабмин распределил субсидии на строительство жилья в селах Среднего Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля, ИА УралПолит.Ru. Свердловский кабмин на заседании 27 апреля утвердил финансирование строительства жилья в сельской местности.

На улучшение жилищных условий жителей уральских сел в виде субсидий выделят 190 миллионов рублей. В 2017 году планируется обеспечить жильем 184 семьи.

Кроме того свердловское правительство обсудило программу по возвращению в оборот заброшенных сельхозземель.

В этом году инвесторам будут предложены готовые участки для развития АПК в Артинском, Верхотурском, Красноуфимском, Пышминском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Талицком, Туринском районах. Согласно программе, в оборот аграриям передаются заброшенные земли, ранее принадлежавшие колхозам и совхозам, а также бывшие земли федерального значения, переданные области.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, на проведение кадастровых работ по переводу заброшенных земель в муниципальную собственность для дальнейшего использования по сельхозназначению из областного бюджета будет выделено 2,5 млн рублей.

Программа по возвращению в оборот заброшенных сельхозземель инициирована главой региона в 2013 году. К настоящему моменту в пользование свердловских аграриев для обработки и возделывания культур выделено более пятнадцати тысяч гектаров земель. До 2020 года планируется выделить до 30 тысяч гектаров.

На заседании также распределили субсидии на строительство газопроводов. Большая часть средств будет направлена в Алапаевское, Ирбитское и Тугулымское муниципальные образования.

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