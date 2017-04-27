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14:25 (мск), источник: Newslab.ru

Реальные доходы красноярцев продолжают падать

Реальные денежные доходы жителей Красноярского края за год упали на 5,5%, говорится в докладе Красноярскстата.

Источник: Reuters

В среднем на душу населения в феврале 2017 года приходилось 26 644 рубля доходов. Статистики подсчитали, что при корректировке на индекс потребительских цен это на 5,5% меньше, чем годом ранее, но на 13% больше, чем было в январе 2017 года.

Несмотря на сокращение реальных доходов, за первые два месяца года красноярцы израсходовали на покупку товаров и оплату услуг 104,7 млрд рублей, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Однако, по данным Красноярскстата, жители края склонны экономить: в феврале превышение денежных доходов населения над расходами составило 3,8 млрд рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе в феврале 2017 года составила 35 886 рублей. По сравнению с февралем 2016 года она увеличилась на 5,1%, по сравнению с январем 2017 года — на 0,1%.

На 1 апреля 2017 года суммарная задолженность по заработной плате в крае составляла 81,8 млн рублей — за месяц она выросла на 3,6%.

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