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15:18 (мск), источник: АиФ Волгоград

Минобороны РФ закупит партию бронетранспортеров волгоградского производства

Замминистра обороны РФ Юрий Коробов 26 апреля посетил в Волгограде несколько предприятий.

Как сообщает «РИА Новости», во время рабочего визита Юрий Коробов заявил, что Минобороны РФ закупит у «Курганмашзавод» новые бронетранспортеры БТ-3Ф для опытной эксплуатации.

«Мы по договоренности закупим партию, проведём испытания, а по результатам сделаем выводы. У нас есть профильный институт, он проводит испытания», — цитирует агентство замминистра обороны РФ Юрия Борисова.

Напомним, что Юрий Борисов побывал с рабочим визитом на предприятиях «Титан-Баррикады» и «Волгоградский тракторный завод».

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