Минобороны РФ закупит партию бронетранспортеров волгоградского производства

Как сообщает «РИА Новости», во время рабочего визита Юрий Коробов заявил, что Минобороны РФ закупит у «Курганмашзавод» новые бронетранспортеры БТ-3Ф для опытной эксплуатации.

«Мы по договоренности закупим партию, проведём испытания, а по результатам сделаем выводы. У нас есть профильный институт, он проводит испытания», — цитирует агентство замминистра обороны РФ Юрия Борисова.

Напомним, что Юрий Борисов побывал с рабочим визитом на предприятиях «Титан-Баррикады» и «Волгоградский тракторный завод».