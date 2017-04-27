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14:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Доходы воронежцев в 2016 году снизились на 8%

Губернатор Алексей Гордеев назвал факторы, которые тормозят развитие области.

Источник: РИА "Воронеж"

Недоимка по налогам в Воронежской области увеличилась до 3,7 млрд рублей, сообщил губернатор Алексей Гордеев в ходе отчета перед депутатами областной Думы в четверг, 27 апреля. Отчет посвящен работе регионального правительства за 2016 год.

 — Финансово-экономический блок правительства РФ до сих пор не предложил стратегию выхода страны из кризиса. В этих условиях регионам — и Воронежская область не исключение — весьма непросто поддерживать собственный экономический рост, — сказал губернатор.

В числе одного из главных негативных факторов Алексей Гордеев назвал снижение реальных доходов населения — на 8% за 2016 год. Сдерживающим развитие фактором глава региона также считает неэффективную систему госуправления, «которая не может противостоять коррупции».

Продолжает расти недоимка по налогам в консолидированный бюджет области: в 2016 году она увеличилась на 25% — до 3,7 млрд рублей.

Также, по мнению губернатора, на особый контроль необходимо взять отрасль ЖКХ. — Недовольство жителей качеством услуг ЖКХ растет. Качеством коммунальных услуг удовлетворены менее 40% жителей области, — отметил Алексей Гордеев.

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