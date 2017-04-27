Движение по улице Ижевская в Челябинске будет закрыто на 17 дней
Проезд транспорта будет прекращен с восьми утра 28 апреля до десяти вечера 14 мая.
Проезд транспорта будет прекращен с восьми утра 28 апреля до десяти вечера 14 мая.
Движение по улице Ижевская в Калининском районе будет закрыто на 17 дней, начиная с восьми утра пятницы, 28 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«В связи со строительством канализационного коллектора будет ограничено движение на участке Ижевской от улицы Чайковского до
Напомним, с 24 апреля до 19 мая ограничено движение транспорта по улице Краснознаменная на пересечении с Партизанской — в этом районе идет строительство газопровода к жилому дому открытым способом.