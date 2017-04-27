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14:03 (мск), источник: dostup1.ru

Движение по улице Ижевская в Челябинске будет закрыто на 17 дней

Проезд транспорта будет прекращен с восьми утра 28 апреля до десяти вечера 14 мая.

Источник: Reuters

Движение по улице Ижевская в Калининском районе будет закрыто на 17 дней, начиная с восьми утра пятницы, 28 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В связи со строительством канализационного коллектора будет ограничено движение на участке Ижевской от улицы Чайковского до Северо-Крымской. Проезд будет закрыт с восьми утра 28 апреля до десяти вечера 14 мая», — говорится в сообщении.

Напомним, с 24 апреля до 19 мая ограничено движение транспорта по улице Краснознаменная на пересечении с Партизанской — в этом районе идет строительство газопровода к жилому дому открытым способом.

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