Движение по улице Ижевская в Челябинске будет закрыто на 17 дней

Движение по улице Ижевская в Калининском районе будет закрыто на 17 дней, начиная с восьми утра пятницы, 28 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В связи со строительством канализационного коллектора будет ограничено движение на участке Ижевской от улицы Чайковского до Северо-Крымской. Проезд будет закрыт с восьми утра 28 апреля до десяти вечера 14 мая», — говорится в сообщении.

Напомним, с 24 апреля до 19 мая ограничено движение транспорта по улице Краснознаменная на пересечении с Партизанской — в этом районе идет строительство газопровода к жилому дому открытым способом.