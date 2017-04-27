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14:01 (мск), источник: Новости Перми

Возле «Столицы» демонтировали киоски

Павильоны и ларьки, по мнению пермских властей, портили облик площади. Их решили убрать.

В Перми в апреле были снесены нестационарные торговые объекты возле «Столицы» и ДК им. Гагарина. Они мешали проходу и портили вид площади, пишет горадминистрация.

Отметим, в этом году в Индустриальном районе демонтированы три киоска на улице Советской Армии, 11 и улице Мира, 111. Самостоятельно владельцами объектов убраны семь торговых объектов — по улице Мира, 33 на остановке «улица 9 Мая», киоски по улице Мира, 102, улице Космонавта Леонова, 60, улице Геологов, 1, павильоны по улице Космонавта Леонова, 74, шоссе Космонавтов, 114, улице Братьев Игнатовых, 5.

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