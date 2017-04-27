В Татарстане планируют получать энергию из мусорного газа

«На сегодняшний день практически закончена рекультивация Тогаевской свалки, что позволило решить проблему загрязнения окружающего воздуха и водных объектов в таком крупном мегаполисе, как Набережные Челны. Активные работы проводятся по Самосыровской свалке, которая долгие годы горела, что приводила к дискомфорту в Казани. На сегодняшний день это все исключено», — отметил он в своем выступлении.

«И там, и здесь будет проведен технический этап рекультивации, биологический этап рекультивации, что позволит отводить образующийся метан. В дальнейшем планируем привлечь федеральные средства, поставить генератор, чтобы получать энергию. И там, и здесь будут построены очистные сооружения, которые позволят очищать сложные стоки со свалки (там вся таблица Менделеева)», — рассказал замминистра о дальнейших планах.

Также, по словам Рустема Камалова, в 2017 году в Татарстане планируются работы по экологической реабилитации Адмиралтейского пруда.

Кроме того, в республике будет продолжена работа по инвентаризации затонувших судов. На сегодняшний день их обследовано около 100.