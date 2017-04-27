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14:19 (мск), источник: РИА Крым

Градсовет РК запретил строительство на 500 объектах — Царева

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости (Крым). Архитектурно-градостроительный совет РК определил около 500 объектов, на которых строительство будет запрещено. Список станет дополнением к распоряжению главы Республики Сергея Аксенов о введении моратория на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства до проверки разрешительной документации.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на заседании градсовета в четверг сообщила главный архитектор РК Анна Царева.

«Есть список, там порядка пятисот объектов, которые вызывают вопросы у самих муниципалов, у госстройнадзора, у архитекторов этих муниципальных образований. Этот список, около 500 объектов, будет в кратчайшие сроки оперативно проверен градсоветом на комиссии», — отметила она.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), по словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, список объектов, на которых строительство запрещено до прохождения и принятия градсоветом решения по этим объектам, будет обнародован в четверг, до 17.00.

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