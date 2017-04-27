Градсовет РК запретил строительство на 500 объектах — Царева

Об этом на заседании градсовета в четверг сообщила главный архитектор РК Анна Царева.

«Есть список, там порядка пятисот объектов, которые вызывают вопросы у самих муниципалов, у госстройнадзора, у архитекторов этих муниципальных образований. Этот список, около 500 объектов, будет в кратчайшие сроки оперативно проверен градсоветом на комиссии», — отметила она.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), по словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, список объектов, на которых строительство запрещено до прохождения и принятия градсоветом решения по этим объектам, будет обнародован в четверг, до 17.00.