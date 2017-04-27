Контрольно-счетная палата Новосибирской области нашла в госзакупках нарушения на 1,2 миллиарда

Основную часть нарушений составили «случаи ненадлежащего определения цены и исполнения контрактов на строительные работы, а также случаи непредъявления неустойки за несвоевременное исполнение контрактов».

Также были установлены случаи неэффективного и нерезультативного использования средств, выделенных на закупки; банкротства не выполнивших работы застройщиков; оказание услуг до проведения аукциона и заключения контакта.

В отличие от прошлых лет, отмечают аудиторы палаты, большинство муниципальных заказчиков разместили на своих официальных сайтах информацию о контрактах, заключенных в 2015 году.

«В частности, это сделали администрации проверенных поселений Баганского, Куйбышевского и Сузунского районов, — подчеркивается в отчете. — При этом ряд поселений Убинского и Чистоозерного районов разместили информацию на официальном сайте только после проверки, проведенной палатой в 2015 году». Но были и администрации поселений, которые по-прежнему не размещали информацию о контрактах — в частности, это «отдельные поселения Убинского и Чановского районов».

Также аудиторы отметили несвоевременное размещение плана-графика закупок и его изменений.

«В большинстве поселений реестр закупок, осуществленных без заключения контрактов, по-прежнему не соответствует требованиям ст. 73 Бюджетного кодекса РФ», — констатировали аудиторы.

Анализируя причины столь большого количества нарушений, аудиторы пришли к выводу, что этому способствует «фактическое отсутствие системного внутреннего (ведомственного) финансового контроля, в том числе в сфере закупок».

Так, начиная с этого года финансовые органы должны контролировать сферу закупок, проверять официальные сайты муниципальных образований. Однако, отмечают аудиторы, финансовые органы муниципальных образований не имеют условий и возможностей для полноценного контроля в сфере закупок. Для этого, по их мнению, требуется «интеграция программного обеспечения бюджетного процесса и информационной системы закупок, используемых на муниципальном уровне».

Также подчас отстает и законодательная база. Аудиторы отметили, что областные правила определения нормативных затрат (количества и цены товаров, работ, услуг) были утверждены лишь в августе 2016 года. «В связи с этим правовые акты областных органов, утверждающие нормативы затрат, принимались в период завершения работы над проектом областного бюджета и не могли быть использованы для планирования и обоснования бюджетных ассигнований на 2017−2019 гг.», — подчеркивается в отчете.