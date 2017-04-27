Контрольно-счетная палата Новосибирской области нашла в госзакупках нарушения на 1,2 миллиарда
НОВОСИБИРСК, 28 апреля, РИА ФедералПресс. По итогам прошедшего года
НОВОСИБИРСК, 28 апреля, РИА ФедералПресс. По итогам прошедшего года
Основную часть нарушений составили «случаи ненадлежащего определения цены и исполнения контрактов на строительные работы, а также случаи непредъявления неустойки за несвоевременное исполнение контрактов».
Также были установлены случаи неэффективного и нерезультативного использования средств, выделенных на закупки; банкротства не выполнивших работы застройщиков; оказание услуг до проведения аукциона и заключения контакта.
В отличие от прошлых лет, отмечают аудиторы палаты, большинство муниципальных заказчиков разместили на своих официальных сайтах информацию о контрактах, заключенных в 2015 году.
«В частности, это сделали администрации проверенных поселений Баганского, Куйбышевского и Сузунского районов, — подчеркивается в отчете. — При этом ряд поселений Убинского и Чистоозерного районов разместили информацию на официальном сайте только после проверки, проведенной палатой в 2015 году». Но были и администрации поселений, которые
Также аудиторы отметили несвоевременное размещение
«В большинстве поселений реестр закупок, осуществленных без заключения контрактов,
Анализируя причины столь большого количества нарушений, аудиторы пришли к выводу, что этому способствует «фактическое отсутствие системного внутреннего (ведомственного) финансового контроля, в том числе в сфере закупок».
Так, начиная с этого года финансовые органы должны контролировать сферу закупок, проверять официальные сайты муниципальных образований. Однако, отмечают аудиторы, финансовые органы муниципальных образований не имеют условий и возможностей для полноценного контроля в сфере закупок. Для этого, по их мнению, требуется «интеграция программного обеспечения бюджетного процесса и информационной системы закупок, используемых на муниципальном уровне».
Также подчас отстает и законодательная база. Аудиторы отметили, что областные правила определения нормативных затрат (количества и цены товаров, работ, услуг) были утверждены лишь в августе 2016 года. «В связи с этим правовые акты областных органов, утверждающие нормативы затрат, принимались в период завершения работы над проектом областного бюджета и не могли быть использованы для планирования и обоснования бюджетных ассигнований на 2017−2019 гг.», — подчеркивается в отчете.