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15:19 (мск), источник: NewsKo

Ремонт 23 квартир для детей-сирот завершат к 1 июля

На рабочем совещании был рассмотрен вопрос о ходе работ по ремонту объектов специализированного жилищного фона Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот.

Напомним, через средства массовой информации в адрес главы Пермского края Максима Решетникова поступили жалобы от детей-сирот о предоставлении непригодных для проживания квартир. В начале апреля Максим Решетников распорядился выделить из краевого бюджета более 2,2 млн руб. на проведение текущего ремонта в 23 жилых помещениях, предоставленных детям-сиротам, в Верещагино, Соликамске и Перми.

Для исполнения поручения главы региона при краевом минстрое создана комиссия по обследованию жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд Пермского края, для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. В состав комиссии вошли представители ИГЖН, Минстроя и Минсоца.

Силами комиссии будет проведено обследование, в первую очередь, 23 жилых помещений в Перми, Соликамске и Верещагино, на ремонт которых из резервного фонда уже выделены денежные средства. Семь квартир в Перми уже обследованы, ведётся работа по составлению сметных расчётов. В срок до 3 мая будет завершено обследование остальных квартир в Соликамске и Верещагино.

По итогам проверки будут установлены причины возникновения недостатков. В случае, если выявленные недостатки находятся в зоне ответственности управляющих компаний, УК будут направлены соответствующие предписания и поставлены жёсткие сроки для устранения недостатков. Краевые власти, в свою очередь, будут контролировать исполнение предписаний. В случае, если недостатки возникли вследствие несоблюдения строительных норм, на их устранение будут направлены краевые средства с последующим предъявлением претензий к недобросовестным подрядчикам. Во всех 23 квартирах ремонтные работы завершатся до 1 июля.

«Это только начало масштабной работы. Далее комиссия должна проверить весь спецжилфонд края. В список необходимо включить все объекты с 2013 года. Подготовьте график и выделите те объекты, которые вызывают наибольшую тревогу у населения. В первоочередном порядке проверьте объекты последних двух-трёх лет», — поручил министерству строительства глава региона.

Добавим, правительством Пермского края принято решение об усилении контроля за приобретением и передачей детям-сиротам квартир, а также за обеспечением выбора управляющих компаний и надзором для предоставления максимально комфортных жилищных условий детям-сиротам.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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