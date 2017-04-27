Ремонт 23 квартир для детей-сирот завершат к 1 июля
На рабочем совещании был рассмотрен вопрос о ходе работ по ремонту объектов специализированного жилищного фона Пермского края для обеспечения жилыми помещениями
На рабочем совещании был рассмотрен вопрос о ходе работ по ремонту объектов специализированного жилищного фона Пермского края для обеспечения жилыми помещениями
Напомним, через средства массовой информации в адрес главы Пермского края Максима Решетникова поступили жалобы от
Для исполнения поручения главы региона при краевом минстрое создана комиссия по обследованию жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд Пермского края, для обеспечения жилыми помещениями
Силами комиссии будет проведено обследование, в первую очередь, 23 жилых помещений в Перми, Соликамске и Верещагино, на ремонт которых из резервного фонда уже выделены денежные средства. Семь квартир в Перми уже обследованы, ведётся работа по составлению сметных расчётов. В срок до 3 мая будет завершено обследование остальных квартир в Соликамске и Верещагино.
По итогам проверки будут установлены причины возникновения недостатков. В случае, если выявленные недостатки находятся в зоне ответственности управляющих компаний, УК будут направлены соответствующие предписания и поставлены жёсткие сроки для устранения недостатков. Краевые власти, в свою очередь, будут контролировать исполнение предписаний. В случае, если недостатки возникли вследствие несоблюдения строительных норм, на их устранение будут направлены краевые средства с последующим предъявлением претензий к недобросовестным подрядчикам. Во всех 23 квартирах ремонтные работы завершатся до 1 июля.
«Это только начало масштабной работы. Далее комиссия должна проверить весь спецжилфонд края. В список необходимо включить все объекты с 2013 года. Подготовьте график и выделите те объекты, которые вызывают наибольшую тревогу у населения. В первоочередном порядке проверьте объекты последних
Добавим, правительством Пермского края принято решение об усилении контроля за приобретением и передачей
Источник — администрация губернатора Пермского края