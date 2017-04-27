В Перми встал оборонный завод
Предприятие потеряло половину штата.
Предприятие потеряло половину штата.
В Перми на ФГУП «Машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского» (ЗиДе) прекратили работу сразу несколько цехов, выполняющих гособоронзаказ.
Как объяснил журналистам на специально организованной по этому поводу
Ущерб от прекращения деятельности по оборонному направлению исчисляется миллиардами рублей. ЗиД уже потерял контракт на 500 миллионов рублей, который должен был кормить предприятие до конца года. Под угрозой срыва еще ряд крупных заказов. По оценке Егора Заворохина,
На данный момент исполнительный директор собрал все необходимые для продления лицензии документы и передал в соответствующие инстанции. Если никаких вопросов с их стороны не возникнет, то ЗиД вновь сможет встать в строй сразу после майских праздников, а возможно и раньше.
В администрации Пермского края от устных комментариев по поводу ситуации на заводе отказались — «Уралинформбюро» направило письменный запрос.
В Агентстве по занятости населения Пермского края «Уралинформбюро» сообщили, что о тяжелой ситуации на ЗиДе ничего не знают, но пообещали разобраться. Связаться с руководством завода не удалось: ни один телефон не отвечает.
Между тем заводчане надеются привлечь внимание городских властей митингом. Первая заявка на его проведение была отклонена администрацией Перми. Однако заводскому профкому