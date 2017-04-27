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15:08 (мск), источник: Om1.ru

В Омске начали обновлять дорожную разметку

В первую очередь новая разметка появилась, как водится, на центральной улице и на дороге из аэропорта.

Департамент транспорта начал наносить на городских улицах горизонтальную дорожную разметку. Как поясняет мэрия Омска, наступила подходящая погода для этих работ.

Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта:

 — В настоящее время выполнены работы по улицам Гагарина и Интернациональной (с организацией полос для маршрутных транспортных средств), Соборной площади, Транссибирской, 60 лет Победы, Спартаковской, Таубе, Тарской, Ивана Алексеева. Приоритетно обозначены дорожной разметкой «зебра» нерегулируемые пешеходные переходы по проспекту Карла Маркса, Иртышской набережной, Спартаковской, Соборной площади.

Сейчас дорожные службы наносят разметку на тех улицах, где будут проводиться демонстрации и торжественные мероприятия в майские праздники: Ленина, Масленникова, Маршала Жукова, Конева, 70 лет Октября, Ленинградской площади.

В этом году на дорожную разметку из бюджета выделено 9,5 миллиона рублей.

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