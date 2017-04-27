В РК призвали отменить политику низких акцизов на импорт бензина

Отметим, что сумма акциза на импортный бензин составляет 4 тыс. 500 тенге за тонну, при производстве — 10 тыс. 500 тенге за тонну. «То есть в 2,5 раза больше стоит произвести, чем импортировать. Там, где вы видите бензин по 130 тенге — это наш бензин. Бензин из России стоит на заправках 137−143 тенге», — сказал Эдуард Жунусов.

При этом, по его словам, у отечественных производителей есть возможность «закрыть» практически весь импорт. «Сама необходимость в пониженном акцизе, которая декларировалась, чтобы снизить дефицит топлива, уже отпала. Наш завод, построенный по госпрограмме ГПИИР-2, в настоящее время произвел 20 тыс. тонн топлива, то есть уже удалось импортозаместить 20 тыс. тонн бензина, который из РФ не был завезен. А могли бы произвести 60 тыс. тонн, но импортозамещение работает плохо, когда акцизная политика немножко не соответствует реалиям», — констатировал Эдуард Жунусов.

Еще одной проблемой, по словам спикера, является сложность с доступом к сырью. Причина — высокая для казахстанских производителей мировая цена.

«Мы пытаемся работать с правительством, чтобы наладить как в рамках трех существующих НПЗ, так и на наше предприятие, справедливую политику поставки сырья. Чтобы нефть оставалась на внутреннем рынке, потому что без нее не будет ГСМ, соответственно, будет увеличиваться импорт из России. Таким образом, мы импортозамещения никогда не достигнем. Нам, конечно, нужно справедливо оцененное сырье на внутреннем рынке и справедливая акцизная политика с точки зрения продукции», — подчеркнул директор нового завода.

Эдуард Жунусов сообщил, что сейчас основными поставщиками для АО «Конденсат» являются «Жаикмунай», несколько месторождений из Актюбинской области и российские партнеры. При этом запущенная секция вакуумной перегонки позволяет производить гудрон, из которого получают битум, и вакуумный газойль, используемый для производства дизтоплива, бензина и смазочных масел. Газойль, которого произвели уже около 2 тыс. 500 тонн, планируют поставлять на НПЗ Казахстана, России и дальнего зарубежья. В целом секция вакуумной перегонки обладает мощностью в 250 тыс. тонн в год.

«Первая партия направляется в Финляндию. В будущем планируется расширение рынка», — заверил Эдуард Жунусов, добавив, что в дальнейшем «Конденсат» планирует начать производство зимнего дизельного топлива.

Между тем старший банкир Банка развития Казахстана (БРК) Бахытжан Омаров дополнил, что ввод новых мощностей позволит перерабатывать тяжелые нефтепродукты и повысить выход светлых и осветленных нефтепродуктов до 90%.

Общая стоимость проекта на базе АО «Конденсат», финансируемого БРК, составляет 168,6 млн долларов. Банк предоставил свыше 70% необходимого финансирования со сроком займа до 11 лет. Проект финансируется БРК в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015−2019 гг. (ГПИИР-2).

«На сегодняшний день банк финансирует модернизацию двух из трех существующих в стране крупных нефтеперерабатывающих заводов — Атырауского и Павлодарского. Отрасль нуждается в долгосрочных и недорогих кредитных ресурсах, которые мы в настоящее время можем предоставить», — рассказал Бахытжан Омаров.

По словам банкира, ввод в эксплуатацию новых мощностей «Конденсата», расположенного на Карачаганакском месторождении, будет способствовать как увеличению глубины переработки и получению новых нефтепродуктов высокого качества, так и созданию новых рабочих мест, и расширению перспектив для дальнейшего развития предприятия.



Всего в 2017 году на предприятии планируется произвести 418 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе бензина марки АИ-92 — 113 тыс. тонн, АИ-95 — 14 тыс.тонн, дизельного топлива — 23 тыс. тонн, фракции газойлевой прямогонной — 134 тыс. тонн, вакуумного газойля — 74 тыс. тонн, гудрона — 16 тыс. тонн, котельного топлива — 15 тыс. тонн.