Счетная палата Кубани за год выявила нарушения на 11 миллиардов

Так, за прошлый год аудиторы выявили нарушения на 11 млрд рублей, из которых свыше 5 млрд рублей — факты неэффективного использования финансовых ресурсов и имущества, 2,9 млрд рублей — нарушения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, 721,1 млн рублей — нарушения в учете и составлении бюджетной отчетности, 445,7 млн рублей — нарушения в использовании государственной и муниципальной собственности, выявлены случаи завышения стоимости работ, услуг и иных показателей при осуществлении строительных и ремонтных работа на сумму 239,6 млн рублей, недопоступления налоговых и иных платежей в результате нарушений требований налогового и иного законодательства на 121,2 млн рублей.

Ко всем прочему, отдельными главными распорядителями и получателями бюджетных средств не выполнялись условия получения субсидий и межтрансфертов из краевого бюджета, нарушались порядок формирования и ведения сметы, допускалось нецелевое использование. Таких нарушений было установлено на 1,7 млрд рублей. По результатам контрольно-ревизионной работы специалистами КСП было внесено 99 представлений и направлено десять предписаний.

Аудиторам удалось устранить нарушений на сумму свыше 2 млрд рублей, из которых в бюджет возмещено около 140 млн рублей, устранено нарушений в бухгалтерском учете и бюджетной отчетности на 637,6 млн рублей, а также фактов неэффективного использования имущества и неправомерно произведенных расходов на 1,4 млрд рублей.