Счетная палата Кубани за год выявила нарушения на 11 миллиардов
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 27 апреля, РИА ФедералПресс. 27 апреля депутаты заксобрания на очередной сессии заслушали отчет
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 27 апреля, РИА ФедералПресс. 27 апреля депутаты заксобрания на очередной сессии заслушали отчет
Так, за прошлый год аудиторы выявили нарушения на 11 млрд рублей, из которых свыше 5 млрд рублей — факты неэффективного использования финансовых ресурсов и имущества, 2,9 млрд рублей — нарушения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, 721,1 млн рублей — нарушения в учете и составлении бюджетной отчетности, 445,7 млн рублей — нарушения в использовании государственной и муниципальной собственности, выявлены случаи завышения стоимости работ, услуг и иных показателей при осуществлении строительных и ремонтных работа на сумму 239,6 млн рублей, недопоступления налоговых и иных платежей в результате нарушений требований налогового и иного законодательства на 121,2 млн рублей.
Ко всем прочему, отдельными главными распорядителями и получателями бюджетных средств не выполнялись условия получения субсидий и межтрансфертов из краевого бюджета, нарушались порядок формирования и ведения сметы, допускалось нецелевое использование. Таких нарушений было установлено на 1,7 млрд рублей. По результатам
Аудиторам удалось устранить нарушений на сумму свыше 2 млрд рублей, из которых в бюджет возмещено около 140 млн рублей, устранено нарушений в бухгалтерском учете и бюджетной отчетности на 637,6 млн рублей, а также фактов неэффективного использования имущества и неправомерно произведенных расходов на 1,4 млрд рублей.
Как писал «ФедералПресс», ранее