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16:20 (мск), источник: Publika.md

Швейцария поможет обеспечить водой два района на севере страны

Правительство Швейцарии предоставит 1,3 млн. евро на проект по водоснабжению Фалештского и Сорокского районов.

Источник: Publika.md

В Агентстве регионального развития Nord (ADR Nord), это предусматривает соглашение о сотрудничестве в реализации проекта «Вода для жизни в северном регионе: Фалешты-Сороки», подписанное накануне директором агентства Ионом Бодруг и представителем Швейцарского консалтингового центра SKAT Джонатаном Хеке.

Проект предполагает водоснабжения в 10 населенных пунктов данных районов с населением 10,3 тыс. чел. Кроме того впоследствии они будут обеспечены и питьевой водой, cообщает vesti.md со ссылкой на Инфотаг.

Джонатан Хеке отметил, что «совместные усилия всегда дают лучший результат».

Директор ADR Nord сообщил, что «на севере республики есть проблемы доступа к питьевой воде в сельской местности, поэтому этот проект особо важен для региона».

По плану проект должен быть реализован в течение трех лет. Его общая стоимость оценивается в 3 млн. евро. Из которых 1,3 млн. предоставит в качестве безвозмездной помощи правительство Швейцарии, а около 300 тыс. евро — местные власти районов. Также для реализации проекта только в 2017 г. из Национального фонда регионального развития будет выделено 300 тыс. евро. Ответственными за выполнение проекта станут специалисты ADR Nord и фирмы SKAT с участием представителей местных властей.

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