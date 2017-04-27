Глава Ростуризма предложил продлить маршрут «Ласточки» из Адлера в горы Адыгеи

Сафонов пообещал посодействовать в рассмотрении вопроса совместно с РЖД о продлении маршрута скоростного электропоезда «Адлер — Майкоп» до станции Хаджох.

«Это железнодорожное сообщение повлечет приток туристов в республику. В летний период этот маршрут будет востребован у туристов, приезжающих на Черноморское побережье и желающих приобрести насыщенную экскурсионную программу с посещением горной части Адыгеи», — отметил Сафонов.

По его словам, речь идет об организации нескольких поездов в неделю во время высокого туристского сезона.

Сафонов предложил проработать в РЖД вопрос рентабельности маршрута, а также наладить взаимодействие между туроператорами для организации специальных межрегиональных программ.