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17:49 (мск), источник: ЮГА.ру

Глава Ростуризма предложил продлить маршрут «Ласточки» из Адлера в горы Адыгеи

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов предложил перераспределить турпоток с Черноморского побережья в Республику Адугею с помощью новых железнодорожных маршрутов. Об этом глава ведомства заявил 27 апреля во время визита в Адыгею.

Источник: ЮГА.ру

Сафонов пообещал посодействовать в рассмотрении вопроса совместно с РЖД о продлении маршрута скоростного электропоезда «Адлер — Майкоп» до станции Хаджох.

«Это железнодорожное сообщение повлечет приток туристов в республику. В летний период этот маршрут будет востребован у туристов, приезжающих на Черноморское побережье и желающих приобрести насыщенную экскурсионную программу с посещением горной части Адыгеи», — отметил Сафонов.

По его словам, речь идет об организации нескольких поездов в неделю во время высокого туристского сезона.

Сафонов предложил проработать в РЖД вопрос рентабельности маршрута, а также наладить взаимодействие между туроператорами для организации специальных межрегиональных программ.

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