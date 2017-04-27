Власти Зеленоградска решили обследовать запланированные к сносу дома

Чиновники готовят техническое задание для тендера. Подрядчик должен будет обследовать 21 дом на предмет технического состояния и принадлежности к памятникам культурного наследия.

Здания расположены по следующим адресам:

— ул. Володарского, 9, 14, 16, 16а.

— ул. Московская, 47, 49.

— ул. Октябрьская, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27.

— 1-й Октябрьский переулок, 8.

— 2-й Октябрьский переулок, 2, 4, 6.

— ул. Чкалова, 6, 10, 12.

Ранее на сайте администрации Зеленоградска появилось постановление о развитии застроенной территории площадью 1,44 га в границах улиц Московской, Володарского, Чкалова, Октябрьской, 1-го и 2-го Октябрьского переулков. В документе содержится перечень из 23 домов, которые признаны аварийными и могут пойти под снос. Все здания — довоенной постройки. При этом власти подчеркнули, что не планируют демонтировать все объекты, часть из них восстановят.

Калининградские активисты собирают подписи под петицией к врио губернатора Антону Алиханову с просьбой наложить мораторий на снос немецких домов в Зеленоградске. Сам глава региона заявил, что из 23 запланированных к сносу объектов оставил бы шесть.