Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
За что Ольга Бузова получает миллионы на самом деле (видео)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
СМИ: юная Хадид показала фигуру в крошечном бикини
СМИ: США перебросят истребители к границам РФ
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
15Роботы в Пальмире
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
17:40 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти Зеленоградска решили обследовать запланированные к сносу дома

Администрация Зеленоградска решила провести обследование домов, запланированных к сносу. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Источник: Калининград.Ru

Чиновники готовят техническое задание для тендера. Подрядчик должен будет обследовать 21 дом на предмет технического состояния и принадлежности к памятникам культурного наследия.

Здания расположены по следующим адресам:

— ул. Володарского, 9, 14, 16, 16а.

— ул. Московская, 47, 49.

— ул. Октябрьская, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27.

— 1-й Октябрьский переулок, 8.

— 2-й Октябрьский переулок, 2, 4, 6.

— ул. Чкалова, 6, 10, 12.

Ранее на сайте администрации Зеленоградска появилось постановление о развитии застроенной территории площадью 1,44 га в границах улиц Московской, Володарского, Чкалова, Октябрьской, 1-го и 2-го Октябрьского переулков. В документе содержится перечень из 23 домов, которые признаны аварийными и могут пойти под снос. Все здания — довоенной постройки. При этом власти подчеркнули, что не планируют демонтировать все объекты, часть из них восстановят.

Калининградские активисты собирают подписи под петицией к врио губернатора Антону Алиханову с просьбой наложить мораторий на снос немецких домов в Зеленоградске. Сам глава региона заявил, что из 23 запланированных к сносу объектов оставил бы шесть.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Кварталы Кёнигграда»: МАРХИ предлагает создать в центре Калининграда район с подземельями
Корабль ЧФ РФ затонул после столкновения у пролива Босфор
Генерала Дениса Сугробова приговорили к 22 годам тюрьмы
Какие важные законы ждут россиян в мае
Рогозин объяснил увольнения космонавтов «омоложением» кадров
В Париже против протестующих детей применили слезоточивый газ
Яровая призвала ужесточить контроль за пребыванием мигрантов
В «Открытую Россию» пришли с обысками
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Дакар-Москва: 8000 км за 3 дня. Прямой эфир 25 апреля редактор «Авто Mail.Ru» Петр Баканов и путешественник Райнер Цитлоу на Volkswagen Amarok установили мировой рекорд на маршруте Дакар-Москва
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь