370 миллионов рублей выделят на благоустройство Нижневолжской набережной

Поправки в главный финансовый документ региона были внесены сегодня на заседании областного Законодательного Собрания. Выделения средств удалось достичь за счет увеличения доходной части бюджета больше чем на 1 миллиард рублей. И если этот вопрос повестки был принят абсолютным большинством депутатского корпуса, то — такой актуальный сегодня — вопрос капитального ремонта единства среди парламентариев не вызвал.