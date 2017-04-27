370 миллионов рублей выделят на благоустройство Нижневолжской набережной
370 миллионов рублей из областного бюджета выделят на благоустройство Нижневолжской набережной.
370 миллионов рублей из областного бюджета выделят на благоустройство Нижневолжской набережной.
Поправки в главный финансовый документ региона были внесены сегодня на заседании областного Законодательного Собрания. Выделения средств удалось достичь за счет увеличения доходной части бюджета больше чем на 1 миллиард рублей. И если этот вопрос повестки был принят абсолютным большинством депутатского корпуса, то — такой актуальный сегодня — вопрос капитального ремонта единства среди парламентариев не вызвал.